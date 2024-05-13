獨／三重祖孫滅門！女婿「伴屍5天」才逃亡…淡定稱：思考人生方向

▲張男掐死妻子一家三口後，帶著岳母愛犬「糯米」逃亡至台中。（圖／記者陸運陞攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市三重區一處社區大樓爆出祖孫三代滅門血案！69歲劉女、劉女的30歲陳姓二女兒、3歲陳姓孫子遭活活掐死，並以棉被捆屍，被發現時已死亡約10日，屍水流出、遺體長蛆，凶手就是24歲的張姓女婿。張男面對警方詢問，犯案後曾有3天空窗期，這3天他做了什麼事情，他淡定回應「思考人生方向」。

回顧整起案發經過，劉姓岳母的大女兒因多日無法透過電話聯絡上媽媽、妹妹，11日決定報警處理，孰料，鎖匠開門後卻發現3人陳屍臥房內，遺體還遭棉被包裹，身上無刀傷，現場無打鬥痕跡，讓大女兒崩潰不已。警方發現，劉姓岳母的24歲張姓女婿涉有重嫌，12日上午10時許將張男逮捕歸案。

張男到案後神色自若，坦承殺害岳母、妻子及繼子。他稱4月因賭債問題與妻子大吵一架，又想到還欠岳母40萬債務未還，加上先前曾偷用岳母身分借錢逾期未還被催款，擔心早晚東窗事發，便動了殺心。

張男供稱，1日凌晨他先趁同床妻子熟睡時，徒手掐死對方，2日凌晨4時許，再跑到岳母房內掐死岳母，同日晚間7時許以同樣手法掐死繼子。

▲祖孫三代去年底曾一同到中台灣旅遊，如今卻遭棉被裹屍，令家屬心碎不已。（圖／記者陳以昇翻攝）

他殺人伴屍第5天時，曾找來一名水族館員工到家裡清魚缸。水族館員工供稱，當時從頭到尾只有看到張男一人，且屋內瀰漫濃厚臭味，張男說是「死魚的臭味」，但現場卻沒看到任何死魚，張男接著將冷氣開得更強。

張男伴屍第6天，6日中午12時許，他拿走妻子放在房內的10多萬現金，再將岳母養的寵物博美狗「糯米」裝袋，搭乘白牌計程車直奔板橋火車站，坐高鐵南下台中，考量寵物住宿，他還上網訂了日租套房，一次付清整個月的訂金與租金。

警方12日上午10時許，循線再台中市順平路的日租套房將他逮捕，並押送返回新北市，但他落網時與員警談笑自若，絲毫無任何悔意。面對警方詢問，2日掐死繼子，5日找人清魚缸，中間3天空窗期他都做了些什麼事情，張男淡定回應，「思考人生方向」，所以伴屍5天後，到6日才決定逃亡。