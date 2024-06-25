議員服務處代收罷免連署書　民進黨堅稱：非政黨行動

▲民進黨發言人戴瑋姍。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨基隆市議員張顥瀚及鄭文婷服務處，本周加入罷免基隆市長謝國樑連署站收取連署書，公開挺罷免的行動引發地方輿論關注。民進黨發言人戴瑋姍今（25日）表示，基隆議員也是基隆公民，協助公民收件完全沒有問題，這也不是政黨的行動。

戴瑋珊今天上午在中央黨部記者會接受媒體提問，有媒體關注，傳出有民進黨黨公職服務處可以收連署書，現在民進黨的角色是否「由暗轉明」？會不會擔心被指控「政黨介入」？

對此，戴瑋珊回應，罷免行動一直以來都是公民行動，完全是公民的力量，謝國樑不應該迴避公民對他的質疑，應該重新反思自己哪裡做錯了、哪裡可以改正，每一位議員都是基隆的公民和市民，所以來協助收件完全沒有任何問題，這也不是一個政黨的行動，公民的行動最近總是被大家看見，也祝福他們可以順利的連署。

基隆市議員張之豪則說，基隆市有公民的行動在發生，要當他們的阻礙，還是當他們的助力？假裝沒有看到這件事情是不切實際的，最近在做「反擴權」宣講的時候，也會看到公民團體在近處出現。

張之豪直言，「如果說他們需要我們幫忙，幫忙送件，幫忙收件，這個就像我們日常在做一般的選民服務，我們平常毫不認識的人都在幫忙服務了，那今天一個公民的運動正在發生中，如果需要我們的幫忙，需要我們舉手之勞，我們為什麼會拒絕？我們當然不會拒絕啊」。