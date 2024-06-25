批賴清德恐嚇在野黨　柯文哲撂重話：國家會滅亡常因「瘋狂的領導人」

記者袁茵／台北報導

總統賴清德24日依法公布《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，同時向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，並喊話在野黨在釋憲結果出來前，不宜貿然採取行動。對此，民眾黨主席柯文哲25日回應，賴清德背信棄義、毀憲亂政，質疑賴要在野黨別採取行動，「是在恐嚇大家？」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨主席柯文哲25日於立院黨團會議結束後受訪。針對賴清德昨公告國會改革法案，但同時聲請釋憲與暫時處分，還喊話在野黨在釋憲結果出來前，不宜貿然採取行動？柯文哲表示，對於賴清德昨日談話，自己的標題是「賴清德背信棄義、毀憲亂政。」

柯文哲提及，今天國會改革哪一條不是當年民進黨的主張？過去12年沒有改變的是立委黃國昌，當天黃主張國會改革，現在也還是，且當年主張內容跟現在一樣，「改變的是民進黨，民進黨當年怎麼講的？希望有國會聽證監督權利能監督政府，現在呢？現在怕人用這東西檢查弊案，不管是高端、超思等。」

柯文哲指出，更重要的是，賴清德不是選前說要到立院國情報告、接受國情質詢？這都有公開影音，「你現在半年後，一但當選，全部都翻臉不認人？你是不是在宣告說『選前講的政見通通不算數，看心情才決定』？更重要的是，賴也是在講說自己是沒信用的人、根本就是會說謊。」

柯文哲說，至於賴說在釋憲通過前，在野黨不宜貿然行事，「這句話是恐嚇大家，是不是？今天真正毀憲亂政的是賴清德，立法院三讀通過的法律，只要不合你（賴清德）的意，你就聲請釋憲，然後不打算遵守了？這樣的話，作為一個法治國家的基礎全部被推翻了。」

柯文哲批評，歷史上沒有一個國家是因為天災、瘟疫滅亡的，一個國家滅亡常常是因為「瘋狂的領導人」，例如希特勒就是個例子。台灣其實面對很多問題，包括缺電、健保點值，很遺憾的是，從1月13日至今快過半年，「我只看到每天在裡面紛爭、製造仇恨對立，看不到任何政黨和解、社會和諧，這才是人民的期望。」

最後，柯文哲強調，自己到現在還是無法理解，為什麼整個立院至今民進黨都不來商量法案如何通過，每天都是不斷製造仇恨對立，「賴清德要想一想，你到底要當一個全民的總統，還是當新潮流的總統？甚至我看到最後變成個人的總統而已。」