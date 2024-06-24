　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

加註意見、釋憲「陳規賴隨」　陳水扁與賴清德處理爭議法案一次看

▲▼總統賴清德發表敞廳談話。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德發表敞廳談話。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（24日）針對《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，簽署覆議案咨文並「加註意見」，也稱將聲請釋憲與暫時處分，回顧過往，不論是在覆議案咨文加註意見，或是以總統身份聲請釋憲，前總統陳水扁都是第一人，而賴清德的作法，也被認為是比照過往陳水扁處理爭議法案模式。

賴清德今日簽署立法院覆議案咨文並加註意見，加註文字如下，「立法院通過修正立法院職權行使法及刑法，審議程序引發社會高度疑慮；且修正條文容有違反權力分立及侵害人民基本權利之憲政爭議，宜透過聲請憲法法庭裁判及暫時處分解決，以維護自由民主憲政秩序，並保護人民基本權利」。

民國93年319槍擊案發生後，同年8月立法院三讀通過《319槍擊事件真相調查特別委員會條例》。但行政院移請立法院覆議，理由是內容違憲、侵害司法權和違反權力分立原則，9月14日立法院針對覆議案進行表決投票，最終國親兩黨以立院優勢票數否決覆議案。

接著，民國93年9月24日，陳水扁依法公布「三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例」，當時陳水扁在簽署該令時特別批示，「總統、副總統於選舉期間同時遭受槍擊，為明事實真相自應調查。政府支持調查，但不應違憲調查。本條例既有重大憲政爭議，宜尋求釋憲或修法解決，以符憲政秩序。」

陳水扁更以箋函，致立法院王金平院長、行政、司法、考試、監察等五院院長，表明意見，箋函內容為，關於行政院移請覆議「三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例」，經立法院決議「維持本院原決議」，再咨請公布乙案，已依法明令公布，惟以總統、副總統於選舉期間同時遭受槍擊，為明事實真相自應調查。政府支持調查，但不應違憲調查。本條例既有重大憲政爭議，宜尋求釋憲或修法解決，以符憲政秩序。

此外，民進黨團於93年9月15日至司法院聲請大法官解釋，同時要求大法官以急速處分權，凍結真調會條例。大法官會議則於同年12月15日做出釋字第585號解釋，宣告部分條文違憲，且立即失效。

▼陳水扁與賴清德簽署覆議案咨文對比。（圖／記者郭運興製表）

▲▼陳水扁與賴清德簽署覆議案咨文對比。（圖／記者郭運興製表）

總統賴清德今（24日）發表首次敞廳談話，公布《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，然而，基於守護憲政秩序、保護人民權利，他宣布，將向憲法法庭，聲請釋憲及暫時處分，「國會理當改革，但不應該任意擴權」。

前總統陳水扁也曾在總統任內，針對2003年修憲生效前的，「大法官缺額任命是否須經立法院同意」聲請釋憲，大法官則做出釋字第541號解釋文。陳也在2007年1月「國務機要費案」爆發後，針對能否享有憲法「不受刑事上之訴究」及「對國家機密的特權」聲請釋憲，大法官則做出釋字第627號解釋文。

▼前總統陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼凱達格蘭基金會19週年感恩餐會-陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

 還想看更多...

►快訊／國會改革案賴清德簽署了　加註意見：侵害人民基本權利

►黃揚明曝「總統聲請釋憲」賴清德非首例！　陳水扁才是第一人

ET快訊
熱爆！今日尖鋒用電量達4054萬千瓦　史上第4高
中國遊客擠爆濟州島「超商慘淪垃圾場」　畫面曝光
台股成提款機　操盤手套現2.2億赴美買3間房
加註意見、釋憲「陳規賴隨」　陳水扁與賴清德處理爭議法案一次看
熱島效應都市變乾　「一根金箍棒插北市」雨往山區集中
新竹停車場大火　60部機車燒毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

加註意見、釋憲「陳規賴隨」　陳水扁與賴清德處理爭議法案一次看

轟傅崐萁發言荒唐　許淑華反嗆：為何急迫推動傷害國家法案？

快訊／總統府今公布3法律　國會改革、原民禁伐補償入列

講三次「洪孟楷索取台積電內部資料」！　吳沛憶無懼挨告曝證據

嗆賴清德提釋憲「向民主宣戰」　朱立倫：團結六成民意對抗獨裁

「欺負韓國瑜那套欺負謝國樑」　羅智強轟綠營：罷免變成報復工具

開戰！賴清德聲請釋憲　國民黨最新「國會改革說明會」場次曝光

超思成立前就拿到2億訂單　民眾黨揭農業部5謊言：少報600萬顆日本蛋

聖克里斯多福總理第二度訪台　賴清德今19響禮砲相迎

媒體人爆「民進黨全黨殺1人」　下一位輪到他！本尊喊：直球對決

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

邊佑錫行程爆增累垮！　淚灑見面會認：身體不舒服

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

福原愛「奧運球評」工作沒下文！　轉戰直播「搞笑跳舞」網：還是打球比較好

加註意見、釋憲「陳規賴隨」　陳水扁與賴清德處理爭議法案一次看

轟傅崐萁發言荒唐　許淑華反嗆：為何急迫推動傷害國家法案？

快訊／總統府今公布3法律　國會改革、原民禁伐補償入列

講三次「洪孟楷索取台積電內部資料」！　吳沛憶無懼挨告曝證據

嗆賴清德提釋憲「向民主宣戰」　朱立倫：團結六成民意對抗獨裁

「欺負韓國瑜那套欺負謝國樑」　羅智強轟綠營：罷免變成報復工具

開戰！賴清德聲請釋憲　國民黨最新「國會改革說明會」場次曝光

超思成立前就拿到2億訂單　民眾黨揭農業部5謊言：少報600萬顆日本蛋

聖克里斯多福總理第二度訪台　賴清德今19響禮砲相迎

媒體人爆「民進黨全黨殺1人」　下一位輪到他！本尊喊：直球對決

熱爆！今日尖鋒用電量達4054萬千瓦　達史上第4高

曾莞婷獨挑大梁接下主持棒！信心喊話「全力以赴」集結網美談女人心事

台積電股價創新高　南科預售案成交單價首飆5字頭

30歲女罹罕見「嗜酸性腸胃炎」！醫一查元凶竟是「床被單」

頭髮出油不尷尬！夏季3款整髮神器　一秒清爽飄香氣

人夫外遇護理師「帶回家激戰4天」　正宮當庭播抓姦片反挨告

台灣大成為巴黎奧運中華代表團合作夥伴　郭婞淳、楊勇緯等８家族成員熱血獻唱戰歌《Never Give Up》

男子叫車要求照自己的路線　司機堅持按導航走…被他怒賞巴掌

邊佑錫過去暴瘦照被挖羞喊像沒吃飯　鬆口談金惠奫在心中的地位

年省700萬！SMA藥物8月起「無條件全給付」　280名病友可受惠

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

政治熱門新聞

國會改革案簽了！　賴清德加註這段意見

快訊／中共23架戰機又「四面圍台」　剩東南空域有較大空隙

國軍史上首次！手槍納入1年義務役建制武器

總統府聲請釋憲　律師洪偉勝曝6爭點

聲請釋憲！賴清德：國會該改革但不該擴權

媒體人爆「民進黨全黨殺1人」　下一位輪到他！

賴清德明發表敞廳談話　說明聲請釋憲理由

獨／民眾黨要搬家「新址曝光」拚8月進駐

賴清德：台灣只有統促黨非台獨

軍人釣客遭陸留置3個月　陸委會：中共做法不人道

揭國會改革法案恐「部分違憲」　吳宗憲：國民黨提的不可能違憲

幕後／漢光軍方要「直球對決出糗」　預判拋錨、夜訓民怨都當實戰

講三次「洪孟楷索取台積電內部資料」！　吳沛憶無懼挨告曝證據

轟「帝制」賴清德提釋憲　傅崐萁：台積電不官商勾結何須調查？

更多熱門

相關新聞

嗆賴清德提釋憲「向民主宣戰」　朱立倫：團結六成民意對抗獨裁

嗆賴清德提釋憲「向民主宣戰」　朱立倫：團結六成民意對抗獨裁

針對《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，總統賴清德今（24日）宣布將向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分。國民黨主席朱立倫對此表示，無法認同賴清德提出的釋憲理由，更絕不接受民進黨惡意的抹黑，賴清德宣稱釋憲是「基於守護憲政秩序、保護人民權利」，更是讓國人精神錯亂，既然要向民主宣戰，那六成民意就會正面迎戰，團結對抗民主獨裁。

「欺負韓國瑜那套欺負謝國樑」　羅智強轟綠營：罷免變成報復工具

「欺負韓國瑜那套欺負謝國樑」　羅智強轟綠營：罷免變成報復工具

賴清德聲請釋憲　國民黨最新「國會改革說明會」場次曝光

賴清德聲請釋憲　國民黨最新「國會改革說明會」場次曝光

聖國總理第二度訪台　賴清德今19響禮砲相迎

聖國總理第二度訪台　賴清德今19響禮砲相迎

釋憲高調宣戰在野黨？　趙少康批：賴清德就想當「獨裁總統」

釋憲高調宣戰在野黨？　趙少康批：賴清德就想當「獨裁總統」

關鍵字：

陳水扁賴清德總統釋憲加註違憲民進黨

讀者迴響

熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

出門多久「變頻冷氣不用關？」　台電曝省電3關鍵

繳電話費「發票中了200萬」獎落2縣市！　中華、台哥大用戶快看

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

人夫控訴「余祥銓毀我家庭」！釣出本人高EQ回應

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！

女大生將「守宮放在醬料盤」　壽司郎要告了

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

快訊／過馬路遭水泥車撞！「北市女卡輪下」血肉模糊

即／走斑馬線遭水泥車輾壓　北市女血肉模糊送醫亡

即／台鐵113次自強號死傷事故！婦人頭顱破裂亡

臭暈！國一弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」媽崩潰了　醫曝致病因

更多

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面