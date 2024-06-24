加註意見、釋憲「陳規賴隨」　陳水扁與賴清德處理爭議法案一次看

▲總統賴清德發表敞廳談話。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（24日）針對《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，簽署覆議案咨文並「加註意見」，也稱將聲請釋憲與暫時處分，回顧過往，不論是在覆議案咨文加註意見，或是以總統身份聲請釋憲，前總統陳水扁都是第一人，而賴清德的作法，也被認為是比照過往陳水扁處理爭議法案模式。

賴清德今日簽署立法院覆議案咨文並加註意見，加註文字如下，「立法院通過修正立法院職權行使法及刑法，審議程序引發社會高度疑慮；且修正條文容有違反權力分立及侵害人民基本權利之憲政爭議，宜透過聲請憲法法庭裁判及暫時處分解決，以維護自由民主憲政秩序，並保護人民基本權利」。

民國93年319槍擊案發生後，同年8月立法院三讀通過《319槍擊事件真相調查特別委員會條例》。但行政院移請立法院覆議，理由是內容違憲、侵害司法權和違反權力分立原則，9月14日立法院針對覆議案進行表決投票，最終國親兩黨以立院優勢票數否決覆議案。

接著，民國93年9月24日，陳水扁依法公布「三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例」，當時陳水扁在簽署該令時特別批示，「總統、副總統於選舉期間同時遭受槍擊，為明事實真相自應調查。政府支持調查，但不應違憲調查。本條例既有重大憲政爭議，宜尋求釋憲或修法解決，以符憲政秩序。」

陳水扁更以箋函，致立法院王金平院長、行政、司法、考試、監察等五院院長，表明意見，箋函內容為，關於行政院移請覆議「三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例」，經立法院決議「維持本院原決議」，再咨請公布乙案，已依法明令公布，惟以總統、副總統於選舉期間同時遭受槍擊，為明事實真相自應調查。政府支持調查，但不應違憲調查。本條例既有重大憲政爭議，宜尋求釋憲或修法解決，以符憲政秩序。

此外，民進黨團於93年9月15日至司法院聲請大法官解釋，同時要求大法官以急速處分權，凍結真調會條例。大法官會議則於同年12月15日做出釋字第585號解釋，宣告部分條文違憲，且立即失效。

▼陳水扁與賴清德簽署覆議案咨文對比。（圖／記者郭運興製表）

總統賴清德今（24日）發表首次敞廳談話，公布《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，然而，基於守護憲政秩序、保護人民權利，他宣布，將向憲法法庭，聲請釋憲及暫時處分，「國會理當改革，但不應該任意擴權」。

前總統陳水扁也曾在總統任內，針對2003年修憲生效前的，「大法官缺額任命是否須經立法院同意」聲請釋憲，大法官則做出釋字第541號解釋文。陳也在2007年1月「國務機要費案」爆發後，針對能否享有憲法「不受刑事上之訴究」及「對國家機密的特權」聲請釋憲，大法官則做出釋字第627號解釋文。

▼前總統陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

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