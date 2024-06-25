稱與柯文哲「麻吉」　傅崐萁：藍白週三研議邀賴清德國情報告

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨日記者會表示，將到立法院國情報告義務化、「即問即答化」是違憲說法。國民黨團總召傅崐萁對此指出，國會職權修法週三就會上路，將研議與民眾黨團一起邀總統賴清德依法到立院國情報告；傅崐萁並提醒賴清德，選舉時口口聲聲稱願按立院職權行使法國情報告，「既然講的這麼真誠，我們都按照他說的在規劃。」

何時提出邀請賴清德國情報告？傅崐萁沒有正面回應，僅說賴清德已嗆聲要立院「不要貿然行動」，這幾天國民黨團內部要討論，要開黨團大會討論，也會與民眾黨互相照應、溝通，更強調自己與民眾黨主席柯文哲溝通管道暢通，本來就很「麻吉」。

傅崐萁說，國情報告是全國人民期待，跟台灣人民講清楚要把台灣帶去哪？接受113席立委意見釋疑，對國家發展正向；透過反覆討論，也才可以知道怎樣做對國家最有利。至於問答形式？傅崐萁說，新法規定「依序即時回答」已放開最大彈性，即問即答、統問統答或整個黨團表達完總結回答，都可以解釋。

至於國會職權新法修正案上路後，是否立即成立調查委員會調查民進黨政府弊案？傅崐萁回應，民進黨弊案太多，還需要先盤點，「為了合憲，我們武器真的很少了。」