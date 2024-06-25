好市多「獨家行動電源」狂賣56萬顆　爆120件冒煙起火案緊急召回

▲▼美國好市多costco。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國消費品安全委員會（CPSC）近日宣布，召回一款在好市多（Costco）獨家銷售並賣出56萬多個的多功能行動電源，原因是這一款行動電源在充電時會出現過熱情況，進而導致火災與燒燙傷的風險，在美國已經造成5起事故，包含2起住宅失火事故。

▲被召回的產品外觀。（圖／翻攝自mycharge官網）

根據美國NBC NEWS報導，美國消費品安全委員會20日表示，被召回的商品是myCharge品牌旗下的「myCharge POWER HUB All-In-One 10,000 mAh」的多功能行動電源，產品外觀為黑色，內藏2條連接式充電線及一個充電用的可伸縮插頭，正面印有myCharge英文字，型號印在背面。

召回原因是這款行動電源在充電時，產品會出現嚴重的過熱情況，進而導致火災與燒燙傷風險，myCharge目前已收到5起事故報告，包含2件住宅失火事故，造成約16萬5000美金（約新台幣534萬元）財產損失，美國好市多也收到115起該產品的退貨，原因包含產品出現熔化、膨脹、冒煙、起火、爆炸或火花等。

▲本次被召回的產品，可以從插頭印著有產品代碼分辨。（圖／翻攝自mycharge官網）

美國消費品安全委員會指出，myCharge POWER HUB All-In-One 10,000 mAh型號有AO10FK-A、AO10FK-B、AO10FK-C共3種，2022年1月至2023年11月期間在美國好市多門市與官網獨家銷售，售價約40美金（約新台幣1294元），3種型號總共賣出約56萬7000多個，

報導也提到，這次召回的產品在插頭印製的產品4個產品代碼，包含以21或22結尾以及23結尾的4個代碼0123、0923、1523和1723，myCharge目前在官網上設立退貨網頁，台灣民眾若有在美國好市多或跨國網購該款行動電源，可以透過myCharge官網查詢退貨方式。