　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

好市多「獨家行動電源」狂賣56萬顆　爆120件冒煙起火案緊急召回

▲▼美國好市多costco。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國好市多costco。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國消費品安全委員會（CPSC）近日宣布，召回一款在好市多（Costco）獨家銷售並賣出56萬多個的多功能行動電源，原因是這一款行動電源在充電時會出現過熱情況，進而導致火災與燒燙傷的風險，在美國已經造成5起事故，包含2起住宅失火事故。

▲▼好市多獨家販售二合一行動電源　起火冒煙宣布召回。（圖／翻攝自mycharge官網）

▲▼好市多獨家販售二合一行動電源　起火冒煙宣布召回。（圖／翻攝自mycharge官網）

▲被召回的產品外觀。（圖／翻攝自mycharge官網）

根據美國NBC NEWS報導，美國消費品安全委員會20日表示，被召回的商品是myCharge品牌旗下的「myCharge POWER HUB All-In-One 10,000 mAh」的多功能行動電源，產品外觀為黑色，內藏2條連接式充電線及一個充電用的可伸縮插頭，正面印有myCharge英文字，型號印在背面。

召回原因是這款行動電源在充電時，產品會出現嚴重的過熱情況，進而導致火災與燒燙傷風險，myCharge目前已收到5起事故報告，包含2件住宅失火事故，造成約16萬5000美金（約新台幣534萬元）財產損失，美國好市多也收到115起該產品的退貨，原因包含產品出現熔化、膨脹、冒煙、起火、爆炸或火花等。

▲▼好市多獨家販售二合一行動電源　起火冒煙宣布召回。（圖／翻攝自mycharge官網）

▲本次被召回的產品，可以從插頭印著有產品代碼分辨。（圖／翻攝自mycharge官網）

美國消費品安全委員會指出，myCharge POWER HUB All-In-One 10,000 mAh型號有AO10FK-A、AO10FK-B、AO10FK-C共3種，2022年1月至2023年11月期間在美國好市多門市與官網獨家銷售，售價約40美金（約新台幣1294元），3種型號總共賣出約56萬7000多個，

報導也提到，這次召回的產品在插頭印製的產品4個產品代碼，包含以21或22結尾以及23結尾的4個代碼0123、0923、1523和1723，myCharge目前在官網上設立退貨網頁，台灣民眾若有在美國好市多或跨國網購該款行動電源，可以透過myCharge官網查詢退貨方式。

ET快訊
台灣之光！獲千萬科技YTR認可「打了世界級廣告」電腦店回應了
《神鬼奇航》演員遭鯊魚撕咬亡　拉上岸「一手一腳沒了」
桐島愛遭150公斤男友分屍！兇殘「三哥」背景曝光
女大生將「守宮放壽司郎醬料盤」　桃園衛生局回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

好市多「獨家行動電源」狂賣56萬顆　爆120件冒煙起火案緊急召回

烏克蘭疑用美製飛彈襲克里米亞　克宮警告美國面臨「後果」

韓鋰電池廠大火調查曝光！15秒內全場蔓延　只要吸一口氣就倒地

川拜辯論將登場！女股神公開支持川普

《神鬼奇航》演員衝浪遭鯊魚撕咬亡　拉上岸「一手一腳沒了」

川拜辯論本周開戰！川普藏招偷特訓　預告「副手已定」　

安妮長公主傳散步意外「被馬踢傷」　英國王室證實：有腦震盪

中國籍死者增至19人「嚴重焚毀」　南韓鋰電池廠大火尹錫悅發聲

全場都是最速男　美奧運百米預選「前5名都不用10秒」

資安公司：中國駭客「鎖定台灣機構」　逾70個！規模前所未見

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

小屁貓偷衛生紙大步狂逃！　奴才笑翻：傳說中的貓二哈

日本武士雕像突移動嚇人　櫻花妹尖叫嚇喊：雅美蝶

好市多「獨家行動電源」狂賣56萬顆　爆120件冒煙起火案緊急召回

烏克蘭疑用美製飛彈襲克里米亞　克宮警告美國面臨「後果」

韓鋰電池廠大火調查曝光！15秒內全場蔓延　只要吸一口氣就倒地

川拜辯論將登場！女股神公開支持川普

《神鬼奇航》演員衝浪遭鯊魚撕咬亡　拉上岸「一手一腳沒了」

川拜辯論本周開戰！川普藏招偷特訓　預告「副手已定」　

安妮長公主傳散步意外「被馬踢傷」　英國王室證實：有腦震盪

中國籍死者增至19人「嚴重焚毀」　南韓鋰電池廠大火尹錫悅發聲

全場都是最速男　美奧運百米預選「前5名都不用10秒」

資安公司：中國駭客「鎖定台灣機構」　逾70個！規模前所未見

好市多「獨家行動電源」狂賣56萬顆　爆120件冒煙起火案緊急召回

烏克蘭疑用美製飛彈襲克里米亞　克宮警告美國面臨「後果」

冠軍竟不是黃豆！營養師曝「植物性蛋白質」排行榜

接近整機拆卸　F-16V每飛200小時為週檢單位

鴻屋咖哩被勒令停業　童驗出「沙門氏菌」高燒1天拉20幾次

韓鋰電池廠大火調查曝光！15秒內全場蔓延　只要吸一口氣就倒地

空軍F-16V夜航訓練　強化全天候作戰能力

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

國際熱門新聞

神鬼奇航演員　衝浪遭鯊魚攻擊死亡

陌生人看兒睡覺　通風口拖出無名屍

韓電池廠大火調查　15秒全場蔓延

中國遊客擠爆濟州島　超商淪垃圾場

安妮公主散步出意外　腦震盪送醫

大象巨掌踩踏象夫　長鼻一捲「隨意拋屍」

資安公司：中國駭客鎖定逾70個台灣機構

美奧運百米預選　前5都不到10秒

韓電池廠大火　中國籍死者增至19人

女法官酒後鬧事　胸前彈出來還襲警

氣體外洩仍發射　NASA太空人「被迫滯留太空」

醫學系畢！26歲女「父母逼返鄉」慘淪工廠妹

烏疑射美製飛彈　克宮警告後果自負

即／韓鋰電池廠「爆炸焚燒」　發現20具遺體

更多熱門

相關新聞

傳台中第三家好市多落腳龍井　高層曝4大要件

傳台中第三家好市多落腳龍井　高層曝4大要件

外傳台中第三家美式賣場好市多將落腳台中海線，對此，好市多高層日前與台中媒體見面時強調，新店址必須符合4大要項，分別是面積須達8千到1萬坪以上；交通便捷，必須鄰近交流道；租賃年限20年起跳；地目須是倉儲量販使用等，全台都積極尋找適合地點中，有消息就會公布。

好市多德政！見人亂翻水果秒制止

好市多德政！見人亂翻水果秒制止

獨／好市多貨車後門「當街炸裂」紙箱噴滿街

獨／好市多貨車後門「當街炸裂」紙箱噴滿街

好市多推「大阪燒披薩」！夏威夷口味下架了

好市多推「大阪燒披薩」！夏威夷口味下架了

好市多在台擴大招商！3大熱銷商品曝光

好市多在台擴大招商！3大熱銷商品曝光

關鍵字：

充電器行動電源好市多Costco

讀者迴響

熱門新聞

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

性感Coser傳遭150公斤男友分屍　公安證實了

即／新北國道1號車禍　轎車追撞2工程車

神鬼奇航演員　衝浪遭鯊魚攻擊死亡

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

女主人彰化尋獲Mika　30萬重賞分給3人

陌生人看兒睡覺　通風口拖出無名屍

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

高價股慘跌　信驊持有一張就賠22.5萬元

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

即／台鐵113次自強號死傷事故！婦人頭顱破裂亡

陸知名網紅桐島愛爆遭男友殺害棄屍

台人可約砲卻不戴套！6成5曾危險性行為

台啦啦隊被嫌「快40還在跳」　她們被點名直球回應

即／道瓊漲超300點！輝達連3跌市值蒸發3000億美元

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面