傳台中第三家好市多落腳龍井　高層回應：需符合4大要件

▲外傳台中第三家好市多落腳海線龍井區，好市多高層回應，新賣場位置需要符合4大要件 。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

外傳台中第三家美式賣場好市多將落腳台中海線，對此，好市多高層日前與台中媒體見面時強調，新賣場必須符合4大要項，分別是面積須達8千到1萬坪以上；交通便捷，必須鄰近交流道；租賃年限20年起跳；地目須是倉儲量販使用等，全台都積極尋找適合地點中，有消息就會公布。

好市多自1997年進駐台灣，至近已經27個年頭，共計有超過400萬名台灣會員。好市多統計，目前在台灣共計有14家賣場，分布於台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南以及高雄等地區，其中台中南屯店多次蟬聯全球獲利率最高前十大門市之首，台中北屯店以及內湖店、中和店也都榜上有名。

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目前台中僅有兩家好市多門市，但業績都是全球前十大資優生，台中市長盧秀燕日前接受質詢時曾透露，台中將有第三家好市多。當時就有市議員表示，台中第三家好市多將落腳海線地區，而《東森新媒體ETtoday》進一步掌握，地點就位在龍井區、鄰近台中都會公園、大學校區、台積電及聯電等中科園區，人潮密集。

對此，好市多副總經理王友玫日前與台中媒體見面時回應，「地點尚未確定，倘若確定了，一定會公開宣布」。王友玫也強調，目前全台都在謹慎評估中，但好市多賣場拓店有四大要求，分別是面積須達8千到1萬坪以上，其中營業面積必須有4000坪，若有加油站，則需要再1000坪；第二、交通便捷，必須鄰近交流道；第三、土地的租賃年限20年起跳；第四、地目須是倉儲量販使用等。