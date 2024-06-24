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中國籍死者增至19人「嚴重焚毀」　南韓鋰電池廠大火尹錫悅發聲

▲▼▲▼南韓京畿道華城市鋰電池工廠23日火災，內部發現20多具遺體。（圖／路透）

▲南韓京畿道華城市鋰電池工廠火災，罹難人數已經增加至22人，其中19人為中國籍。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

南韓京畿道華城市一處鋰電池工廠24日發生大火，現場不斷傳出爆炸，已經造成至少22人不幸罹難。中國駐韓國使館向媒體表示，南韓當局通報罹難者中有19人為中國公民；南韓總統尹錫悅對此向罹難者家屬表示哀悼。

據悉，發生火災的地點為南韓一次性電池製造商ARICELL旗下工廠，南韓京畿華城消防署表示，截至當地時間當天晚間18時30分，這場大火已經造成22人死亡，2人重傷，6人輕傷，另有1人失聯。

根據韓聯社報導，所有罹難者都是在靠近最初起火點的第二層樓面被發現，22名死者中有2人為南韓人，其餘則為外國籍，不過由於遺體已經遭嚴重焚毀，因此死者的詳細個人身分仍等待進一步確認。

另據中國官媒環球網報導，韓國外交部和韓國警方已經向中國駐韓國使館通報此次中國公民傷亡情況，根據韓國當局最新通報，事件中共有19名中國公民遇難，目前中國使館人員已經趕往現場了解進一步情況。

中國駐韓國使館表示，南韓當局向中國使館表達對此事的重視與哀悼，南韓總理已經前往現場視察，並指示採取一切措施全力救治受傷人員。另外，南韓總統尹錫悅也針對此事發聲，向罹難者家屬表示哀悼。

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