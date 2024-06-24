南韓鋰電池廠爆炸「增至22死」！含18中國工人　燒成焦屍難辨身分

▲ 死者遺體被從廠房內抬出。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道華城市一間一次性鋰電池工廠24日上午起火，因廠房存放3.5萬顆鋰電池，不斷發生爆炸，截至下午才控制住火勢，但現場已燒成焦黑。目前死亡人數增至22人，包括20名外籍人士，其中18人是中國籍，尚有1人失聯。

綜合《韓聯社》及JTBC等韓媒，這間「ARICELL」一次性電池生產工廠位於華城市西新面，當地24日上午約10時40分不明原因起火，起火點所在的2樓就存放3.5萬顆鋰電池，因此火勢迅速擴散到整個樓層，雖於5分鐘後救出2名工人，4分鐘後再救出1人，隨後就因火勢太大無法繼續搜救。

當局約上午10時54分獲報廠房內有逾20名工人受困，但無法確認確切人數，且其中包括正職員工與外籍臨時工。接近中午時廠房仍持續爆炸，搜救工作停滯，這時受困者家屬陸續趕到，現場充滿家屬痛苦悲鳴，消防員卻無法挺進火場。

直到下午約3時，鋰電池全數爆炸燃燒後火勢開始減弱，消防員開始冒險挺進，並陸續尋獲死者遺體，截至傍晚6時30分已知22人死亡，2人重傷及6人輕傷，尚有1人失聯，入夜後搜救工作仍在持續。

22名死者皆在起火點所在的2樓尋獲，其中有20名外籍人士，18人為中國籍，1人為寮國籍，1人國籍不明，另外2名死者則是韓籍，由於遺體皆嚴重損毀至僅能確認性別的程度，將透過DNA檢驗釐清身分。

▲▼ 火勢過大且不斷爆炸，消防員無法挺進。（圖／路透）