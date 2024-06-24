　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國女法官酒後鬧事！　胸前「爆彈西瓜」彈出來還襲警

女法官佩特森酒後鬧事，胸前「爆彈西瓜」彈出來還襲警。（翻自《每日郵報》）

▲ 女法官佩特森酒後鬧事。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

美國喬治亞州亞特蘭大一名隸屬道格拉斯郡（Douglas County）的38歲法官佩特森（Christina Peterson），在本月20日晚間在一間餐廳外酒後鬧事，隨後警方前來處理，但佩特森卻趁機襲警，最後遭到逮捕。近日警方也釋出隨身監視器的畫面，只見佩特森的力氣相當強大，就算衣服被拉扯，扯到胸部露出，仍然在現場大鬧。

據美國《福斯新聞網》與英國《每日郵報》報導，事發當時佩特森在一間餐廳外與人發生衝突，相信她用餐後酒醉，並在餐廳外與人扭打。警方獲報後抵達現場，試圖將佩特森控制住，但佩特森卻趁機襲警，最後佩特森遭到逮捕，並被控暴力與妨礙公務罪。不僅如此，佩特森被帶上警車後，仍然不配合調查，甚至語無倫次。

美女法官酒後鬧事　胸前「爆彈西瓜」彈出來還襲警

▲ 佩特森被捕時衣衫不整。（翻自《每日郵報》）

事後佩特森辯解稱，自己當時是為了救一名女子，挺身而出，並誤認警方是攻擊女子之人，所以才會不小心打錯人，並演變成襲警事件。但警方也釋出隨身監視器畫面，拍到佩特森發生衝突時，衣服一度被扯開，甚至袒胸露乳，但佩特森完全不為所動，之後被警方逮捕，更是頑固不配合。

美女法官酒後鬧事　胸前「爆彈西瓜」彈出來還襲警

▲ 佩特森的警局素顏照。（翻自《每日郵報》）

目前全案仍在司法審理階段中，但報導也指出，佩特森過去的「黑歷史」相當多，她在2020年到職，卻不斷發生問題，包括霸凌司法人員、藐視法院規則、在社群媒體上發布不適合貼文等。司法調查單位在去年9月召開一系列公聽會，並對佩特森展開調查，也對佩特森指控30項不當行為。就在今年4月，美國司法部資格審查小組發布報告，確認佩特森的不適切行為，並建議應將她解職。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
【41J肉聲】太離譜了！中國遊客擠滿濟州島　超商變垃圾場
波音737Max頻傳問題！不只韓航大怒神　空難、掉艙門、「荷蘭滾」全發生
韓花滑正妹驚爆性侵16歲學弟！　偕女團員「2姊姊硬上弟弟」還拍淫穢片

ET快訊
快訊／豪大雨彈「夜轟14縣市」
資安公司：中國駭客「鎖定台灣機構」　逾70個！規模前所未見
快訊／找到了！30萬重賞尋走失米克斯　女主人帶Mika回家
送女友出門上班　台中男性侵她閨蜜
台中50歲警殉職　帥兒考上警專：想讓爸爸驕傲
YTR拋震撼彈！旗下炸雞店將倒閉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全場都是最速男　美奧運百米預選「前5名都不用10秒」

資安公司：中國駭客「鎖定台灣機構」　逾70個！規模前所未見

美國女法官酒後鬧事！　胸前「爆彈西瓜」彈出來還襲警

南韓鋰電池廠爆炸「增至22死」！含18中國工人　燒成焦屍難辨身分

中國遊客擠爆濟州島「超商慘淪垃圾場」　離譜畫面曝光

生日變忌日！26歲饒舌歌手開趴狂歡「遭開槍射殺」　女友悲痛發聲

日本也熱炸！關東地區「120人疑中暑送醫」　多地發布警報

無預警殺妻自戕！　美「愛家人夫」生前最後貼文：我是爛人

日自衛隊軍車對撞觀光巴士！　9人送醫「1隊員不治」

「舌頭出現2徵兆」不該喝咖啡？　英醫曝原因：越喝越糟

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

邊佑錫行程爆增累垮！　淚灑見面會認：身體不舒服

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

福原愛「奧運球評」工作沒下文！　轉戰直播「搞笑跳舞」網：還是打球比較好

全場都是最速男　美奧運百米預選「前5名都不用10秒」

資安公司：中國駭客「鎖定台灣機構」　逾70個！規模前所未見

美國女法官酒後鬧事！　胸前「爆彈西瓜」彈出來還襲警

南韓鋰電池廠爆炸「增至22死」！含18中國工人　燒成焦屍難辨身分

中國遊客擠爆濟州島「超商慘淪垃圾場」　離譜畫面曝光

生日變忌日！26歲饒舌歌手開趴狂歡「遭開槍射殺」　女友悲痛發聲

日本也熱炸！關東地區「120人疑中暑送醫」　多地發布警報

無預警殺妻自戕！　美「愛家人夫」生前最後貼文：我是爛人

日自衛隊軍車對撞觀光巴士！　9人送醫「1隊員不治」

「舌頭出現2徵兆」不該喝咖啡？　英醫曝原因：越喝越糟

快訊／雨區再擴大！豪大雨彈「夜轟14縣市」　最新警戒區域曝

吳卓源捲感情風波2個多月！　無預警PO「錄音畫面」：以為找到幸福

余天女婿涉詐6被害人1875萬　檢「3罪起訴求重判」可能續押

做完體適能再游泳！83歲翁池邊下沉畫面曝　搶救恢復呼吸心跳

施名帥大銀幕熱吻黃冠智「2小時」羞喊：嘴唇很潤！

快訊／48hrs尋獲！30萬重賞找走失米克斯　女主人帶Mika回家了

全場都是最速男　美奧運百米預選「前5名都不用10秒」

邱復生涉財報不實遭約談　台開發4大聲明

《人間條件一》回歸升級！吳念真曝23年前創作起源：其實是被拐騙

第一次壞壞「女友真實身材驚嚇他」　差4個罩杯！女神人說話了

23歲女教師橫跨平交道　見火車來愣住遭撞飛亡

國際熱門新聞

陌生人看兒睡覺　通風口拖出無名屍

即／韓鋰電池廠「爆炸焚燒」　發現20具遺體

恐攻影片曝！　俄羅斯達吉斯坦增至9死25傷

超馬運動員摔倒受傷　無法跑步獲賠4.2億

少女紅血球指數低求醫　竟意外揭露「有隱情」…男友恐關20年

中國遊客擠爆濟州島　超商淪垃圾場

醫學系畢！26歲女「父母逼返鄉」慘淪工廠妹

禁書店「男女店員脫光光」徵裸女CEO

嚮往成為AV女優　大學正妹宣布下海

快訊／俄羅斯達吉斯坦爆恐攻！　6員警、1神父遇害亡

陰莖癌全球發病率上升　嚴重恐斷根

氣體外洩仍發射　NASA太空人「被迫滯留太空」

南韓鋰電池廠爆炸「增至22死」！含18中國工人

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

出門多久「變頻冷氣不用關？」　台電曝省電3關鍵

繳電話費「發票中了200萬」獎落2縣市！　中華、台哥大用戶快看

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

人夫控訴「余祥銓毀我家庭」！釣出本人高EQ回應

女大生將「守宮放在醬料盤」　壽司郎要告了

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

男星遇車禍「命根子遭輾斷」

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

陌生人看兒睡覺　通風口拖出無名屍

即／走斑馬線遭水泥車輾壓　北市女血肉模糊送醫亡

更多

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面