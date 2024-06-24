美國女法官酒後鬧事！　胸前「爆彈西瓜」彈出來還襲警

▲ 女法官佩特森酒後鬧事。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

美國喬治亞州亞特蘭大一名隸屬道格拉斯郡（Douglas County）的38歲法官佩特森（Christina Peterson），在本月20日晚間在一間餐廳外酒後鬧事，隨後警方前來處理，但佩特森卻趁機襲警，最後遭到逮捕。近日警方也釋出隨身監視器的畫面，只見佩特森的力氣相當強大，就算衣服被拉扯，扯到胸部露出，仍然在現場大鬧。

據美國《福斯新聞網》與英國《每日郵報》報導，事發當時佩特森在一間餐廳外與人發生衝突，相信她用餐後酒醉，並在餐廳外與人扭打。警方獲報後抵達現場，試圖將佩特森控制住，但佩特森卻趁機襲警，最後佩特森遭到逮捕，並被控暴力與妨礙公務罪。不僅如此，佩特森被帶上警車後，仍然不配合調查，甚至語無倫次。

▲ 佩特森被捕時衣衫不整。（翻自《每日郵報》）

事後佩特森辯解稱，自己當時是為了救一名女子，挺身而出，並誤認警方是攻擊女子之人，所以才會不小心打錯人，並演變成襲警事件。但警方也釋出隨身監視器畫面，拍到佩特森發生衝突時，衣服一度被扯開，甚至袒胸露乳，但佩特森完全不為所動，之後被警方逮捕，更是頑固不配合。

▲ 佩特森的警局素顏照。（翻自《每日郵報》）

目前全案仍在司法審理階段中，但報導也指出，佩特森過去的「黑歷史」相當多，她在2020年到職，卻不斷發生問題，包括霸凌司法人員、藐視法院規則、在社群媒體上發布不適合貼文等。司法調查單位在去年9月召開一系列公聽會，並對佩特森展開調查，也對佩特森指控30項不當行為。就在今年4月，美國司法部資格審查小組發布報告，確認佩特森的不適切行為，並建議應將她解職。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

【41J肉聲】太離譜了！中國遊客擠滿濟州島 超商變垃圾場

波音737Max頻傳問題！不只韓航大怒神 空難、掉艙門、「荷蘭滾」全發生

韓花滑正妹驚爆性侵16歲學弟！ 偕女團員「2姊姊硬上弟弟」還拍淫穢片