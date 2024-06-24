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奇美醫院響應健康台灣888　結合AI率先推出生活習慣諮商

▲奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修團隊，隆重推出生活型態醫學門診，這項服務主導，結合AI健康預測技術與穿戴式裝置，提供生活習慣諮商，為民眾提供個人化的健康管理方案，以預測並降低疾病風險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修團隊，隆重推出生活型態醫學門診，這項服務主導，結合AI健康預測技術與穿戴式裝置，提供生活習慣諮商，為民眾提供個人化的健康管理方案，以預測並降低疾病風險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫院隆重推出生活型態醫學門診，這項服務由預防醫學科主任蔡孟修主導，結合AI健康預測技術與穿戴式裝置，提供生活習慣諮商，為民眾提供個人化的健康管理方案，以預測並降低疾病風險。

奇美醫院響應賴清德總統在健康台灣論壇中提出的8年慢性病防治「888計畫」，希望照護網中的8成個案接受生活習慣諮商，以提升整體國人健康，由奇美醫院率先起跑。

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▲奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修團隊，隆重推出生活型態醫學門診，這項服務主導，結合AI健康預測技術與穿戴式裝置，提供生活習慣諮商，為民眾提供個人化的健康管理方案，以預測並降低疾病風險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

預防醫學科主任蔡孟修分享案例指出，58歲的劉先生，因為高血脂及體重過重來到奇美醫院生活型態醫學門診，透過評估及建議，加上專業團隊的諮詢，給予飲食習慣與運動強度的建議，在沒有藥物的介入下，兩個月的時間，達到體重下降，而且肌肉量提升，體脂肪下降的目標，更重要的是，在慢性病10年風險預測的衝擊下，劉先生成功地放下了手中的香菸，開始他的健康新生活！

蔡孟修主任解釋，生活習慣諮商就是生活型態醫學的實際運用，生活型態醫學強調日常習慣的重要性，包括飲食、身體活動、睡眠、壓力管理、正向社會連結及避免危害性物質使用。透過個人化的生活型態處方，可以預防、治療並逆轉慢性疾病。現代疾病大多數由不健康生活方式引起，因此生活型態改變應成為治療的一部分，針對根本原因進行治療。

▲奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修團隊，隆重推出生活型態醫學門診，這項服務主導，結合AI健康預測技術與穿戴式裝置，提供生活習慣諮商，為民眾提供個人化的健康管理方案，以預測並降低疾病風險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院率先推出的生活型態醫學門診，提供生活習慣諮商與慢性疾病風險評估，並制定個人化生活型態處方。除了醫師外更有專業團隊合作，由營養師、心理師、物理治療師、運動教練及健康管理師組成，提供評估及課程達到持續健康管理追蹤。此外，生活習慣諮商使用美國家庭醫學醫學會推薦的評估工具，由台灣生活型態醫學會取得美國生活型態醫學會的專家授權，進行台灣中文版量表的實證驗證，以精確評估個人的生活習慣並提供科學的改進建議。門診服務會定期追蹤病人的進展，確保每位病人都能達到最佳的健康狀態。

蔡孟修主任強調，生活型態醫學注重個案的主動參與和責任感，讓人們掌握自己的健康，注重自然和全面的健康管理。無論是慢性病病人、高風險族群或健康的個人，都可以採用生活型態醫學的原則來調整生活習慣。

此外，現代醫療在疾病管理上面臨諸多挑戰，而傳統模式難以應對多樣化的病人生活方式。蔡孟修主任認為全新健康管理模式應落實於現代醫療中，以生活型態醫學為核心，結合AI疾病風險預測及智慧穿戴裝置，提供個人化的生活習慣改變的健康管理服務。

▲奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修團隊，隆重推出生活型態醫學門診，這項服務主導，結合AI健康預測技術與穿戴式裝置，提供生活習慣諮商，為民眾提供個人化的健康管理方案，以預測並降低疾病風險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

生活習慣諮商融合AI技術及智慧穿戴裝置作為輔助，精確預測個案的疾病風險，並進行風險調整，確保每位個案都能獲得最適合的健康建議。而智慧穿戴裝置及連續性血糖監測設備，能夠遠端監測健康數據，包括睡眠、壓力、身體活動及運動強度、血糖數據等。這些數據使專業團隊能夠深入了解個案的日常生活情形，進而提供更為科學和貼近生活的健康建議。

奇美醫院院長林宏榮表示，融合生活型態評估的生活習慣諮商，加上AI健康預測，再以智慧穿戴技術的協助，能幫助個案建立良好的生活習慣與健康生活型態，從而有效促進整體健康，提升生活品質和滿意度。唯有深入個案的生活，拉近與病人的距離，才能提供最優質的健康促進及預防醫學服務。

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