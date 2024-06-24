　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

午後雷雨襲全台　大台北飆高溫「體感42度」

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲各地午後容易午後雷陣雨，中部以北、近山區出現局部性大雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署今(24日)表示，今午過後許多地方易有午後雷陣雨，中部以北有局部性大雨，入夜之後仍有零星降雨，各地高溫普遍35至36度，大台北、花東縱谷會有超過36度以上高溫。據氣象署網站顯示，未來一周台北體感溫度達41、42度。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲天氣炎熱，台北市未來一周體感溫度最高達41、42度。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員劉宇其說，未來一周在太平洋高壓影響之下，高溫炎熱，籠罩範圍在台灣附近及台灣以東的西北太平洋洋面，雲量比較少，台灣整體吹偏南風環境，天氣熱，中午過後留意午後雷雨。

他指出，今天到明天在中午過後滿多地方容易有午後雷雨，靠近山區跟中部以北有局部性大雨出現，午後雷雨影響期間會瞬間大雨跟雷擊、強陣風，且午後雷雨下的時間會比較晚，入夜之後仍有零星降雨。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，今晚到明天清晨因偏南風影響，迎風面零星有些水氣，在台東、恆春半島及南部沿海地區有零星短暫陣雨，但雨勢不大、時間也不長。周三、周四太平洋高壓勢力增強，風場偏向東南風，水氣較少，周五高壓東退，水氣稍增。

劉宇其說，未來降雨趨勢分3階段，今、明天的午後雷雨較明顯，部分地區有局部性大雨發生。周三、周四太平洋高壓強盛，山區跟靠近山區有午後雷雨，但雨區縮小，不排除有局部性大雨發生。周五水氣增，中南部零星有陣雨，其他區午後可能有午後雷雨。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，劉宇其指出，今天偏南風，各地高溫35至36度，中南部內陸地區、大台北、花東縱谷易會有36度以上高溫，氣象署也有發布高溫資訊。

他表示，明天環境改吹東南風，南部溫度比今天更熱，不排除37度。周五高壓勢力稍微減退，但整體還是悶熱。另明天環境改吹東南風，南部沿海會出現較強陣風。

ET快訊
快訊／立院覆議案咨文簽了！　賴清德加註意見：侵害人民基本權利
馬來貘41度猝死　多發出血、籠內掙扎撞擊全身傷
快訊／北市女過馬路遭水泥車輾　血肉模糊
彰化公廁「6美圖」爆紅　幕後原因曝
出門多久「變頻冷氣不用關？」　台電曝3關鍵：更能省電
獨／陳鑒花光余苑綺3000萬遺產　李亞萍：就算了
快訊／余天女婿月撈百萬　涉詐欺、洗錢罪起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人夫控訴「余祥銓毀我家庭」：拉雞藝人！釣出本人高EQ回應了

除了老婆！老公「LINE釘選女同事」　全場逆風挺：妳還太嫩了

年輕OL罹超罕見「嗜酸性腸胃炎」狂拉吐　竟是家中床被單惹禍

黃金放在婆婆那！她要拿回投資「卻被拒絕」　網驚不對勁：還在嗎

午後雷雨襲全台　大台北飆高溫「體感42度」

逼女兒簽切結書「要手機不要媽」　結局崩潰了！律師一看搖頭

夏季芒果選購保存方法一次看　專家教3種簡易切法

台東站設太陽光電棚架　台鐵估每年賣電可賺1千萬元

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

快訊／4縣市有感！08：40規模4地震　最大震度4級

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

邊佑錫行程爆增累垮！　淚灑見面會認：身體不舒服

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

峮峮被KID勸找新戀情：我會努力　淚崩喊幸福「愛有很多種形式」

福原愛「奧運球評」工作沒下文！　轉戰直播「搞笑跳舞」網：還是打球比較好

人夫控訴「余祥銓毀我家庭」：拉雞藝人！釣出本人高EQ回應了

除了老婆！老公「LINE釘選女同事」　全場逆風挺：妳還太嫩了

年輕OL罹超罕見「嗜酸性腸胃炎」狂拉吐　竟是家中床被單惹禍

黃金放在婆婆那！她要拿回投資「卻被拒絕」　網驚不對勁：還在嗎

午後雷雨襲全台　大台北飆高溫「體感42度」

逼女兒簽切結書「要手機不要媽」　結局崩潰了！律師一看搖頭

夏季芒果選購保存方法一次看　專家教3種簡易切法

台東站設太陽光電棚架　台鐵估每年賣電可賺1千萬元

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

快訊／4縣市有感！08：40規模4地震　最大震度4級

第4代「Nissan旗艦休旅」今年問世！空間比X-Trail更大　外型更帥了

人夫控訴「余祥銓毀我家庭」：拉雞藝人！釣出本人高EQ回應了

每坪0.8萬元　建商買陽明山萬坪「不能開發」土地

「山寨周杰倫」巡演合體了！票價飆到2.6萬　陸粉絲怒了要抵制

除了老婆！老公「LINE釘選女同事」　全場逆風挺：妳還太嫩了

快訊／南韓鋰電池工廠「瞬間燃燒」！1人死亡、6人輕重傷　19人受困

轟「帝制」賴清德提釋憲　傅崐萁：台積電不官商勾結何須調查？

年輕OL罹超罕見「嗜酸性腸胃炎」狂拉吐　竟是家中床被單惹禍

制服造型太Q！麥當勞超夯「三麗鷗娃娃」睽違25年復刻回歸了

ASML、NVIDIA高雄設新點　輝達宅還有2字頭便宜可撿

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

高雄男頭痛掛急診！竟是感染「食腦蟲」1個月亡

正妹爬山中邪！自拍全身裸照求祭改

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

倒閉潮！　50所私立高中職恐退場

快訊／4縣市有感！08：40規模4地震　最大震度4級

西北雨恐到晚上　「下最多」地區曝

彰化2國中弟帶網紅一日遊！影片破60萬觀看

全台燒番薯！　「才剛開始真正要熱」

今明西北雨最多　「下最大」地區曝

即／22:27花蓮近海規模5.4「極淺層地震」

雞腿、雞排飯都降價！店家「良心1公告」 8千人暴動

傳台中第三家好市多落腳龍井　高層曝4大要件

4生肖要發了！7月財運一路旺到鬼門開

更多熱門

相關新聞

中暑和感冒「差1關鍵症狀」！死亡率30%↑一圖秒測

中暑和感冒「差1關鍵症狀」！死亡率30%↑一圖秒測

全台變「燒番薯」熱爆了！氣象署觀測，周日雲林縣斗南出現38.5°C的全台最高溫。當人體處於高溫環境中無適當防護措施，恐因無法正常調節體溫而發生熱傷害，其中以中暑最嚴重，若處理不當致器官衰竭，死亡率超過30%，醫師何松穎指出，起初症狀與感冒相似，可先以有無「呼吸道症狀」做初步診斷。中暑有哪些警示症狀，一圖帶你測。

快訊／賴清德：民主不是犯罪，專制才是罪惡

快訊／賴清德：民主不是犯罪，專制才是罪惡

今西北雨提早！　恐下到晚上

今西北雨提早！　恐下到晚上

全台燒番薯！　「才剛開始真正要熱」

全台燒番薯！　「才剛開始真正要熱」

今明西北雨最多　「下最大」地區曝

今明西北雨最多　「下最大」地區曝

關鍵字：

雷雨高溫氣象降雨台灣

讀者迴響

熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！

房仲要求加40萬斡旋金　眾人讚：很用心

臭暈！國一弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」媽崩潰了　醫曝致病因

味全慰留無效　「火球男」引退

高雄男頭痛掛急診！竟是感染「食腦蟲」1個月亡

竹恐怖色魔「性侵2女」掐脖壓制逞慾

正妹爬山中邪！自拍全身裸照求祭改

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

倒閉潮！　50所私立高中職恐退場

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

咳嗽、發燒、喉嚨痛！　醫：病人多到不像夏天

顧婕罹直腸癌重逢舊愛　復合10億前男友獲金援

更多

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面