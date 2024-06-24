午後雷雨襲全台　大台北飆高溫「體感42度」

▲各地午後容易午後雷陣雨，中部以北、近山區出現局部性大雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署今(24日)表示，今午過後許多地方易有午後雷陣雨，中部以北有局部性大雨，入夜之後仍有零星降雨，各地高溫普遍35至36度，大台北、花東縱谷會有超過36度以上高溫。據氣象署網站顯示，未來一周台北體感溫度達41、42度。

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▲天氣炎熱，台北市未來一周體感溫度最高達41、42度。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員劉宇其說，未來一周在太平洋高壓影響之下，高溫炎熱，籠罩範圍在台灣附近及台灣以東的西北太平洋洋面，雲量比較少，台灣整體吹偏南風環境，天氣熱，中午過後留意午後雷雨。

他指出，今天到明天在中午過後滿多地方容易有午後雷雨，靠近山區跟中部以北有局部性大雨出現，午後雷雨影響期間會瞬間大雨跟雷擊、強陣風，且午後雷雨下的時間會比較晚，入夜之後仍有零星降雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，今晚到明天清晨因偏南風影響，迎風面零星有些水氣，在台東、恆春半島及南部沿海地區有零星短暫陣雨，但雨勢不大、時間也不長。周三、周四太平洋高壓勢力增強，風場偏向東南風，水氣較少，周五高壓東退，水氣稍增。

劉宇其說，未來降雨趨勢分3階段，今、明天的午後雷雨較明顯，部分地區有局部性大雨發生。周三、周四太平洋高壓強盛，山區跟靠近山區有午後雷雨，但雨區縮小，不排除有局部性大雨發生。周五水氣增，中南部零星有陣雨，其他區午後可能有午後雷雨。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，劉宇其指出，今天偏南風，各地高溫35至36度，中南部內陸地區、大台北、花東縱谷易會有36度以上高溫，氣象署也有發布高溫資訊。

他表示，明天環境改吹東南風，南部溫度比今天更熱，不排除37度。周五高壓勢力稍微減退，但整體還是悶熱。另明天環境改吹東南風，南部沿海會出現較強陣風。