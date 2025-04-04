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傳台積電、英特爾合資經營晶圓廠　可能由「他」牽線促成

▲▼台積電（TSMC）。（圖／路透）

▲英特爾據傳已與台積電達成初步協議，雙方將成立合資企業。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國晶片大廠英特爾（Intel）近年來業績表現不佳，為扭轉頹勢，據傳已與台積電（TSMC）達成初步協議，雙方將成立合資企業，攜手經營Intel晶圓廠，而這也很有可能是英特爾新任執行長陳立武牽線促成。

《路透社》引述The Information報導指出，消息人士透露，台積電將持有新公司20%的股份，這項合作案也獲得白宮與美國商務部官員的支持，期望能化解Intel長期以來的經營危機。

對於這起交易，Intel與台積電均未對外發表評論，而白宮則尚未回應《路透社》的置評請求。

《路透社》曾於3月時報導，美國政府考量到Intel經營困難，特別請求台積電加入，台積電因此向輝達（Nvidia）、超微（AMD）、博通（Broadcom）等公司提議投資合資企業，共同經營Intel晶圓廠。

Intel今年3月任命前董事會成員陳立武（Lip-Bu Tan）為執行長，而身為馬來西亞華裔的陳立武，在半導體業人脈極廣，很有可能牽線促成此次合作。

根據財報數據，Intel在2024年淨虧損高達188億美元，這是自1986年以來首次錄得年度虧損。股價方面，Intel股價在2024年暴跌60%，對比標普500指數（S&P 500）同期上漲23%顯得更加慘烈。不過Intel股價在2025年後略有回升，目前漲幅約12%。

目前Intel與台積電的合資協議仍處於初步階段，外界關注雙方最終能否敲定細節，讓Intel成功度過這波產業危機。

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