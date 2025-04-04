獨／男騎車挨撞「腳踝10cm傷」狂噴血　善心醫路過出手救人

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區沿海一路發生車禍，一名男子受傷！結果現場來了兩名醫師，其中一名是肇事者，他宣稱自己是實習醫師，而另外一位則是泌尿科知名女醫師張美玉路過，她看到這起車禍後，立刻停下機車協助檢傷，確定傷者沒有生命危險，同時救護車抵達後才離開。

▲白色車輛撞上一部機車造成一名騎士受傷，而泌尿女醫師張美玉經過協助檢傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍發生在3日上午八點多，25歲的陳姓男子開車經過沿海一路，在慢車道擦撞到一名69歲陳姓騎士，陳姓騎士當場倒地，而就在車禍發生之後，泌尿科知名女醫師張美玉恰巧騎車經過，她基於醫師本能天職也沒多想，就立刻調轉車頭，停在現場協助檢傷。

▲白色車輛駕駛宣稱自己是實習醫師 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

張美玉回憶當下的情況，她說自己下車時，就已經看到一名肇事者說自己是實習醫師，正在量測騎士脈搏，而她靠近之後，先是確定傷者還有呼吸、意識，而腳踝處有10公分大的傷口，所以她趕緊請警察協助現場拍照蒐證，等到警方拍完照片後，她立刻幫傷者解開安全帽，調整為復甦位置，讓他保持呼吸暢通，同時給予心理安慰，告訴傷者說請他不要緊張，傷勢應該還好，直到救護車抵達後，張美玉離開現場。

張美玉說這也太巧了！因為在一個禮拜前才去小港醫院訓練且考過ACLS（高級心臟救命術Advanced Cardiac Life Support），沒想到現在就派上用場，而且下午又拿到證書，真的很巧合！而張美玉也提醒一般民眾，如果遇到需要幫人急救的情況，「只要做高品質的CPR就是叫CAB，先叫病人、不行叫呼救，然後保持注意脈搏，脈搏沒有就開始壓了，就開始心肺復甦術，高品質就是壓得深、壓得夠、壓得快，然後要回彈這樣子，至於口對口呼吸，如果是基本民眾不吸呼也沒問題，不吹兩口氣也沒問題，就直接一直壓，至少壓5分鐘」。

▲張美玉醫師剛拿到ACLS訓練證，沒想到就派上用場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）