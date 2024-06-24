黃金放在婆婆那！她要拿回投資「卻被拒絕」　網驚不對勁：還在嗎

▲婆婆不讓原PO拿回黃金。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

「我覺得好委屈，那是我媽媽留給我的，她憑什麼呢？」女網友發文表示，她近日因為有資金需求，所以想拿回寄放在婆婆金庫的黃金，然而那明明就是娘家給她的，婆婆現在卻不同意，甚至說當初結婚也是花他們家的錢，讓她很無奈。貼文曝光後，引發討論。

女網友在「匿名公社」上，以「寄放在婆婆金庫的黃金想拿回做投資，她竟反對覺得『不是我說了算』」為標題發文，提到她近日因有資金需求，所以想拿回寄放在婆婆金庫的黃金來投資。她強調，那是她結婚時，娘家給的黃金，然而婆婆卻反對，「說我媽那時候也有送他兒子，所以不是我說了算」。

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原PO表示，老公其實也有意要拿回，可是婆婆卻惱羞成怒，強硬拒絕，並說當年結婚也是花他們家的錢。後來老公則出面緩頰，說當年訂婚，也是女方家出的錢，而且娶媳婦本來就要花錢。結果婆婆一時說不出話來，就像小孩子一樣發脾氣，「說不可能就是不可能，不要再說了！」

原PO見狀實在覺得委屈，畢竟那是媽媽留給她的黃金，婆婆憑什麼不讓她拿回？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這種東西怎麼可以寄放呢」、「放久就是婆婆的了！財不露白」、「最笨就是不自己收好，拿給別人保管到頭來東西拿不回」、「寄放寄著寄著就變成婆婆的了啊」、「什麼婆婆？是被告」。還有網友表示，「你確定東西還在嗎」、「會不會已經沒了」、「金價那麼好，你確定還在嗎」、「可能早就轉出去了」。