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被慫恿換iPhone！孩婉拒「家裡沒錢」　同學：你媽沒錢就不要生

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

▲同學慫恿原PO女兒換iPhone。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人偏好的手機品牌不同，然而，近日就有網友發文透露，女兒因為不是使用iPhone，就被同學說「你媽沒錢那就不要生！」貼文曝光後，引發網友討論，「要買東西自己出去賺啊」、「學生時代自己也是愛跟人比行頭，可以理解」。

有網友在臉書社團「匿名公社」上發文透露，她的女兒目前讀國中，結果同學就慫恿孩子買iPhone。當下女兒告訴同學自己家沒有錢，豈料同學卻回「你媽沒錢那就不要生啊」。

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貼文曝光後，不少網友認為，「你媽有錢也沒有比較高尚啊」、「嗆回去：你媽不會教就敢生」、「就回他：你媽生你不教，那就不要生啊」、「這種不要當朋友了，以後什麼事都要攀比還要拿好貨」、「現在的社會觀偏差」、「這種同學離遠點」。但也有網友則表示，「這不是現實嗎？現在不是也很多人因為沒錢也不敢生小孩」、「沒錢幹嘛階級複製」。

還有些網友回應，「現在貧富差距太大了，很多年輕人都有這種觀念」、「這年紀講幹話很正常，把自己的孩子教好就好」、「還好吧！國中才遇到，很多在幼兒園就開始比較了，慶生送啥蛋糕禮物啊！穿啥牌子鞋子、用啥文具」、「有錢也不會在小孩國中買iPhone」、「真的這麼想要，國中生買二手的就可以啦」、「想要什麼叫女兒自己打工存錢去買，觀念要正確，好好跟女兒談談吧」。

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