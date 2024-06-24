男嬰動手術針頭導管斷在體內　「漂移5年」卡頸部留10cm疤痕

▲1.5cm針頭導管斷在嬰兒血管。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸1名幼童5個月大時因鼻淚管手術感染，在陝西省榆林市星元醫院輸液，不料拔留置針時，護士操作不當，針頭最前端1.5cm長的導管斷在血管裡，隨血液流動。經過一次手術，針頭未能取出，在孩子頭部左側留下了一道10cm長的疤痕。醫生判斷，針頭導管已隨血液流動漂移。

《華商報》報導，5年多過去，針頭一直找不到，直至2023年10月，在首都醫科大學附屬北京兒童醫院就醫時，針頭位置終於找到，流至左側面部腮腺位置。星元醫院此前一直以借款形式給患者看病費用，今年3月，孩子父親白海海再找醫院借錢時遇阻，院方稱截至5月已借出人民幣19.9萬元（約新台幣88萬元）。

經媒體報導，星元醫院表示，願意協調北京的醫院，幫孩子手術取出針頭。白海海日前透露，6月20日下午，經過3小時的手術，孩子血管裡的留置針頭已經取出，「就是在北京兒童醫院做的手術，這次星元醫院派人跟我們一起過來的。手術做完到下午5點多了，等的我緊張死了。」

白海海說，之前就是在北京兒童醫院找到針頭位置，現在終於將卡在孩子頸部左側深處血管中的留置針軟管取出來了，「目前，孩子狀態還可以，太感謝華商報大風新聞的報道推動了事情的進展。好在現在取出了針頭，我們終於可以放心了。」

星元醫院負責人說，此次院方和家屬溝通後，聯繫了首都醫科大學附屬北京兒童醫院的專家，醫院派人陪同家屬、患兒一起去北京就診。6月20日下午通過手術取出了留置針頭，後續賠償等事宜會通過司法途徑解決。

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