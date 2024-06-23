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正妹爬山中邪「魔神仔附背上」！自拍全身裸照求祭改

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲正妹真的以為自己中邪，因此拍攝了全身裸照。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

遇到不合理的情況務必先求證，以免落入陷阱！一名正妹熱愛收看靈異直播，沒想到卻被自稱從事「乩童」行業的網友判斷「卡到陰」，結果全身裸照被騙光光，還差點被騙走5萬元，令人相當崩潰。

資深媒體人許聖梅在節目《震震有詞》上分享，這名正妹熱愛運動、身材姣好，平時喜愛收看靈異直播，觀看的過程中，也會認識不少網友，有時候聊著聊著，也會打開視訊聊天。

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沒想到，某次與一名自稱從事「乩童」行業的網友聊天時，正妹被告知「看起來卡到陰」，且還是「魔神仔」搞的鬼。

當時「乩童」網友詢問正妹，近期是否有爬過山，而她也立即回答「有」。這時網友又以「要看魔神仔是附在妳身體哪一個部位」為由，要求正妹拍攝全身照片，且絕對不能穿衣服，這樣才能看清魔神仔在哪裡。

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲正妹被網友的話語嚇得不輕，立即聽信對方的說法，拍攝全身裸照。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

由於正妹已經被嚇得不輕，立即開始拍攝全身各角度的私密照，並且發送給這名「乩童」網友。「乩童」網友一看完，又繼續誆騙正妹，魔神仔附身在她的背部，如果想要祭改的話，需要花費5萬元。

不過，這時正妹感覺相當奇怪，於是拜託徵信社的朋友幫忙調查，最後終於戳破了這名「乩童」網友的謊言，成功保住了錢。

雖然沒有被騙錢，但正妹已經拍攝許多私密照傳給對方，也因此怕得不敢報警。許聖梅不禁對此呼籲，網路上有許多這種裝神弄鬼騙財的人，大家千萬不要上當。

 
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