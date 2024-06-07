美女警自拍「女女性愛片」傳給同事看　慘丟飯碗又挨告

▲伊凡娜與另一名女子的性愛影片被她自己外流。（圖／翻攝臉書Ivana Williams）

記者吳美依／綜合報導

美國密西西比州爆發警界醜聞，一名女州騎警（state trooper）把自己與另一名女子拍攝的性愛影片傳給同事看，還將自己的多張裸照分享給上司們，甚至使用公家單位發放的手機訪問A片網站。她的誇張行徑曝光之後，已經遭到開除，如今還被影片中的女子告上法院。

伊凡娜（Ivana Williams）因為違反多項警察行為守則，已於今年2月遭到開除，還被性愛片中的另一名女子提告誹謗與侵犯隱私等罪名，並且求償1100萬美元。

提告女子宣稱，自己當晚意識模糊，伊凡娜卻未經允許拍攝2人做愛過程，而且明明答應會刪掉影片，卻仍分享出去，「目前我不知道多少人有這部影片。據我所知，我們執法部門的很多人都有」，並稱警界高層與警官都在分享。

不過，伊凡娜堅稱自己是無辜的，所受到的處分都是報復與歧視，因為以前也有男警做過類似行為，卻沒有被開除。她也指控性愛片中的女子損害其聲譽與業界關係，反告對方並且求償2000萬美元。

此外，另外2名男警官朱利葉斯（Julius Hutson）和傑瑞米（Jeremy Lott）也因為向伊凡娜索取更多裸照、違反警察行為守則而被開除。WLBT獨家報導，朱利葉斯丟了州騎警飯碗，卻又在蘭金郡（Rankin County）警長辦公室找到副警長的工作，使得這起醜聞登上新聞頭條。

對此，蘭金郡警長布萊恩（Bryan Bailey）回應，根據他的理解與部門背景調查，朱利葉斯是違反密西西比州騎警的政策，「沒有任何形式的犯罪活動指控」。朱利葉斯和傑瑞米也各自提起上訴，他們強調是在下班時間才收到裸照，要求州政府撤銷解僱處分。