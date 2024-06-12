少年「AI合成裸照」狂貼社群遭逮！　至少50名女同學受害

▲墨爾本西北部一間私立學校的50名女學生照片，遭一名青少年惡意利用AI合成裸照。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲一名青少年利用AI製圖，將一所私立學校50名女同學的照片和色情裸照合成，再將照片傳到社群網站上，目前警方已逮捕涉案少年。受害女子的母親表示，這些照片非常逼真，幾乎無法辨別真偽，這也導致女兒身心受創，正在接受校內輔導。

根據衛報、ABC報導，墨爾本西北部一間私立學校的50名女學生照片，遭一名青少年惡意利用AI合成裸照，並在社群網站上四處張貼。當地警方表示，他們7日接獲報案後逮捕該名少年，但目前少年已被釋放，等待進一步調查。

受害女子的母親艾米利（Emily）表示，她第一次看到這些照片時嚇壞了，因為看起來非常逼真，「它看起來非常生動，我幾乎都快吐了，這真的非常可怕。」她指出，校內受害女子都接受了警方詢問，而這件事也讓女兒身心受創，目前正在接受校內輔導。

該校校長尼爾（Andrew Neal）在聲明中指出，校方正在替受害學生提供支持，「這些女孩應該要能在沒有這些荒唐事的情況下學習、做自己想做的事。」

事實上，這並非澳洲第一次發生類似事件，先前有一名男校的學生透過AI合成女老師的裸照，被發現後遭到校方開除。