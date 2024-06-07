噁男視訊裸聊逼「連結」遭拒！竊錄裸照要脅正妹...他下場慘了　　　

▲男子視訊裸聊要求開房間遭拒，竊錄對方裸照影片挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化男子「阿德」在網路認識女子「小莉」，2人開視訊裸聊，但他未經對方同意，開手機偷錄女方裸照及影像，還要求見面開房間，對方不願意見面，竟拿出「裸照」要脅，嚇得女方趕緊到警局報案。阿德坦承有偷錄，但辯稱已將影像刪除，被法官依無故攝錄他人性影像罪、強制未遂罪，判處應執行8月徒刑。

據判決書內容，案件發生於2023年6月4日至6月8日此期間，「阿德」使用行動電話連接網路，透過通訊軟體LINE，與「小莉」視訊裸聊時，未經同意竊錄性影像，以手機螢幕錄影，側錄並擷取其裸體影像及照片，還向小莉提出一起開房間「連結」，卻遭到女方拒絕。

隔天下午阿德便使用行動電話連接網路，透過LINE，向小莉傳送裸體影像及照片，並向她傳訊「你知道有」、「螢幕錄製這種東西嗎」、「我說到這」、「你應該明白」、「就這樣」、「要接嗎」、「沒什麼好說的」，以此加害女方隱私、名譽，導致小莉心生畏懼報警提告。

阿德在警詢及偵訊中坦承有側錄及擷取裸聊影像，並辯稱已將影像刪除。法官審酌，阿德已嚴重侵害個人隱私，對女子身心造成難以抹滅的傷害，並以持有性影像作為脅迫手段，使女方隨時處於性影像可能遭公諸於眾的恐懼中，使其精神上受到巨大壓力，依犯無故攝錄他人性影像罪、強制未遂罪，分別判處4月、5月徒刑，應執行有期徒刑8月，可易科罰金。