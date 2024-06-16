1條2千萬！爬山遇「蛇界大貓熊」她貼近合影　內行嚇：咬一口爛肉

▲女生爬山遇瀕危毒蛇竟湊上前合影。（圖／翻攝自快科技）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一年輕正妹近日在爬湖南宜章縣莽山的途中，偶遇大陸一級保育野生動物莽山原矛頭蝮，俗稱「莽山烙鐵頭蛇」。報導稱，女生看到蛇後，聽說這是莽山烙鐵頭蛇，極為珍稀罕見，有「蛇中大貓熊」之稱，一條蛇價值500萬元人民幣（約新台幣2127萬元），急忙貼近合影。

據《快科技》報導，女生當時覺得很幸運，看蛇挺溫順的樣子，沒有心生懼意，跟蛇對視了一下後，才拿出手機拍照。

她還表示，「導遊當時還講解說，有人跟這蛇生活了10來年，跟蛇同睡，不招惹牠不會咬人之類，但她只聽了一半，沒注意後面的危險，發了朋友圈之後，被科普一晚上，才知道有多可怕。」

此事也引起網友熱議，有專家留言稱，「無知+愚昧，女生伸出的手，在蛇的眼裡簡直就是對方進攻的信號了。」該專家表示，「莽山烙鐵頭是很珍稀的毒蛇了，毒性也超級大，著名的咬完爛肉王，就算沒死，那爛肉也觸目驚心。 」

莽山原矛頭蝮為知名毒蛇，頭大，呈三角形，成體全長可達2公尺以上，是中國大陸特有種，分布於湖南、廣東兩省。

1994年，莽山原矛頭蝮被列為「國際上一級優先保護的瀕危物種」，進入大陸國家林業局發布的「中國11種比大熊貓還瀕危、急需拯救保護的野生動物」名單中，野外種群僅有數百條。

而莽山原矛頭蝮毒液以血循毒素為主，毒液中含有較強的凝血毒素，可導致消耗性凝血病。雖然研究測得莽山原矛頭蝮半數致死量僅為腹腔4.3毫克/千克，遠低於中國大部分毒蛇平均水準，但其排毒量較大，平均排毒量約為300毫克，被攻擊咬到後果嚴重。