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我們結婚了！　聖母廟、民政局恭喜單身聯誼首對新人喜結連理

▲台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟，特地於6月8日在正統鹿耳門聖母廟舉辦了一場溫馨贈金牌送祝福儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟，特地於6月8日在正統鹿耳門聖母廟舉辦了一場溫馨贈金牌送祝福儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟，2023年合辦多場單身聯誼，其中參加活動的吳先生與吳小姐於2024年5月20日攜手邁入了婚姻的殿堂，成為此次活動首對結婚新人，為表祝福，特地於6月8日在正統鹿耳門聖母廟舉辦了一場溫馨贈金牌送祝福儀式。

▲台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟，特地於6月8日在正統鹿耳門聖母廟舉辦了一場溫馨贈金牌送祝福儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在這充滿祝福的時刻裡，特地為新人送上一枚象徵幸福與長久的金牌，寓意著這對新人未來的婚姻生活如金般珍貴與永固，另外還贈送了實用的氣炸鍋，象徵著家庭和樂、不氣不吵，代表未來的生活將充滿溫暖與美味，每一天都會洋溢著幸福的滋味，同時，也精心準備了沐浴禮盒，讓新人能夠無憂無慮地沉浸在愛河中，永遠享受著愛的滋潤與溫暖。

▲台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟，特地於6月8日在正統鹿耳門聖母廟舉辦了一場溫馨贈金牌送祝福儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，透過單身聯誼這樣的活動，不僅能促進單身男女之間的互動與交流，更能為他們提供一個結識良緣、邁向幸福生活的平台，此次新人結婚的喜訊是對這項活動最大的肯定與激勵。

▲台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟，特地於6月8日在正統鹿耳門聖母廟舉辦了一場溫馨贈金牌送祝福儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

民政局長姜淋煌也指出，婚姻與家庭是社會的基石，單身聯誼活動是市府推動人口政策重要的一環，此次對新人的祝賀，不僅是對他們幸福婚姻的美好祝福，更是對所有參加者的一份鼓舞！

▲台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟，特地於6月8日在正統鹿耳門聖母廟舉辦了一場溫馨贈金牌送祝福儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這場儀式雖然低調但充滿了溫馨，大家共同見證了愛情的美好與奇蹟，期待著未來會有更多參加活動的新人能夠牽手步入婚姻的殿堂，迎接屬於他們的幸福未來。

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