台鐵運量第3高「中壢臨時站6／16切換啟用」　李孟諺下令：確保安全

▲交通部長李孟諺今前往視察中壢臨時站。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園鐵路地下化中壢臨時前站6月16日將啟用，因應鐵道局切換施工，6月15日深夜至6月16日清晨部分列車截短行駛和停駛，採客運接駁，交通部長李孟諺今(8日)前往視察，親自體驗旅客動線與視察各項營運設施設備，並期許中壢臨時前站6月16日順利啟用。

桃園地下化工程持續推進，鐵道局表示，新建中壢車站為桃地計畫中最具關鍵的指標項目，涉及台鐵、桃園捷運及機場捷運延伸線地下隧道施作順序及站體銜接作業，為因應機場捷運延伸線地下隧道需通過既有中壢站及軌道區下方，施工期間須維持既有鐵路營運及鐵路地下化工程推動，既有中壢前站必須遷移，騰出空間供機場捷運及中壢地下車站依序施作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鐵道局說明，中壢臨時前站工程在極為有限的空間內施作，主要內容包含車站大廳、機車停車場及臨時行李房等，並整合原有臨時後站跨站天橋，維持前後站的聯通，並同步啟用臨時月台，提供隔日台鐵正常旅運服務，目前營運前各項檢查及應取得之證照許可均已辦理完成，仍持續就部分工項及營運空間整理全力趕工中， 並已與台鐵公司完成軌道切換前號誌整合測試，6月15日晚上辦理軌道切換作業。

▲交通部長李孟諺今前往視察中壢臨時站。（圖／鐵道局提供）

李孟諺強調，6月15日切換當天的作業時間僅有6到8個小時，鐵道局及台鐵公司須要做好萬全演練及因應，除安全外，相關軌道、號誌、電力等系統也必須仔細檢視，加強宣導旅客動線，尤其是無障礙動線引導和購票動線規劃，並提醒鐵道局及台鐵妥為規劃人力、物力與工序安排，啟用前最後一哩路再接再厲，務必順利完成切換工作，確保台鐵行車安全，達成6月16日車站啟用營運目標。

李孟諺指出，中壢臨時站受限用地條件，站體規模雖不大，但每日旅運量高達約4萬人次，為台鐵運量第三高之車站，中壢臨時前站的啟用除提供旅客嶄新的硬體設施，更要提升服務品質，營運初期需增派導引人員協助旅客適應進出站動線。