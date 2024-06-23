F-16V狙擊手莢艙　飛官：數十公里外標定敵機、武器掛載

▲國防部釋出我空軍監控共機殲16型機畫面。（圖／國防部提供）

文／中央社

空軍為應對共機不分晝夜擾台，持續強化夜航訓練。F-16V飛官分享，夜間飛行時沒有天地可參考，生理反應慢於日間，且可能會誤判星光、海面漁火而造成空間迷向，必須「信任」儀表、長機及空作部，才能達成任務。

共機頻擾台灣周邊空域，空軍近年強化夜航訓練，並恢復跨子夜飛訓，藉此全天候守護台海空防安全。中央社記者實地採訪嘉義空軍第四戰術戰鬥機聯隊，第22作戰隊F-16V（blk20）飛官蔡東育上尉分享夜航訓練的難度與危險性。

蔡東育指出，為達全天候作戰能力，戰備人員均須維持夜航訓練，相較於白晝訓練，夜訓的危險性主要是夜間環境相對嚴苛，例如在全黑情況下，飛行員沒有天地線可作參考，可能會誤判星光、海面漁火而造成空間迷向，因此，夜訓的重點是儀器操作。

蔡東育說，夜間飛行時，人體的生理反應會比白天要慢，包括對高度變化、速度、目標機距離等判斷，都可能會受生理所影響，因此唯有「信任」儀表儀器、領隊長機及空作部的指揮，才能安全完成任務。 蔡東育以夜間攔截共機的經驗指出，日間可透過雷達、航戰管的引導，並目視搜索共機，但夜間能見度較差，僅能看見共機的機身燈光，難以判斷航向及動作。

他表示，飛行員因此必須熟悉機載雷達及Link-16系統，方能第一時間釐清共機各項性能諸元，進而在夜間攔截時，不會讓我機與敵機太過接近，並避免在視線不佳情況下，因誤判發生衝突引發局勢升溫。

另外，為避免在空中使用無線電遭敵方破譯竊聽，飛行員在起飛前的地面提示階段，都會使用「合約卡」（contract），律定在不同狀況下長、僚機職責，明確彼此間相對應戰術動作，以減少無線電的使用；這也彰顯團隊默契重要性，即透過頻繁訓練，達到戰場上只要長機一下令，僚機就能了解後續該執行的戰術動作。

空軍此前在中共對台「聯合利劍－2024A」演習時，披露由F-16V掛載AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」（Sniper ATP，Sniper Advanced Targeting Pod）監控殲16、轟6型機的畫面，有學者推測，共機可能渾然不知被追蹤、鎖定，達到靜默擊殺效用。

蔡東育也分享實際運用經驗說，狙擊手莢艙能在數十公里外、天候或夜間等能見度不佳情況下，輔助標定敵機的機型、武器掛載等，並進一步回傳空作部交叉比對情資，派遣不同機種及掛載作應對；且莢艙在日間也能標定地面目標，透過GBU-12型雷射導引炸彈、雷射導引聯合直攻彈械（LJDAM）等空對地武器，對目標實施炸射。