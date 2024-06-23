違反禁令闖巴勒斯坦地盤！　以色列菜攤老闆遭當街槍殺

▲以色列平民進入約旦河西岸遭人槍殺，事發後，以軍軍車封鎖主要道路。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列67歲蔬菜攤老闆阿姆農（Amnon Muchtar）過去經常向巴勒斯坦人購買農產品，但22日當他來到巴勒斯坦控制的約旦河西岸城市蓋奇利亞（Qalqilya）時，在車內遭人當街槍殺，緊急送醫不治。事件發生後，大批以軍進入蓋奇利亞市。

以色列時報報導，阿姆農當日中彈之後，由巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）醫療人員把他轉移至以色列救護車上治療，但最終仍因傷勢太過嚴重喪命。另據社群平台流傳的照片，在槍擊事件發生後，他的汽車被放火焚燒。

阿姆農死後留下他的妻子與5個孩子。兒子尼爾（Nir）向媒體透露，父親非常喜歡去蓋奇利亞，「他是被恐怖分子殺害的正義之人，每個人都愛他，他也會幫助每一個人……他沒想到他們會這樣對待他。」

以色列人被禁止進入巴勒斯坦權力機構控制的約旦河西岸地區，儘管有發布禁令，但部分以色列人仍會進入巴勒斯坦城市，因為這裡的商品價格比以色列境內更便宜。現階段並不清楚阿姆農為何會進入蓋奇利亞市，但以色列公共廣播公司Kan推測，他有可能只是去添購蔬菜。

針對這起事件，以色列軍方正與警方共同展開調查，確認這是否為恐怖攻擊事件，同時釐清此案是否存在其他犯案動機。