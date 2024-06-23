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寧賠300萬提前退伍？　空軍飛官：至少要2000萬

▲▼F-16V緊急升空作業。（圖／記者陳煥丞攝）

▲F-16V。（資料照／記者陳煥丞攝）

文／中央社

一名自稱飛官的網友日前在社群披露，寧賠新台幣300萬元提前退伍、也不想過勞。F-16V飛官蔡東育受訪指出，若真要賠錢應該是賠償2000萬元，推測發文者冒充軍職，明顯是假訊息、認知作戰。

自稱戰機飛官的網友，5月時在社群論壇「Dcard」發文稱，今年以來，隊裡很多飛官報退，甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走。空軍過去幾年，白天緊急升空，晚上保養戰機，現在還多了跨子夜訓練；隊上幾乎每個飛官都在苦撐，10個有9個想退伍，剩下1個想升官。

中央社記者近日前往嘉義空軍第四戰術戰鬥機聯隊採訪，第22作戰隊F-16V（blk20）戰機飛官蔡東育上尉指出，若依據網路貼文所提及的條件，應該是要賠償2000萬元至3000萬元不等，而非僅300萬元，可藉此辨識發文者並非軍職，明顯是假訊息、認知作戰。

對於網傳文章提及夜航與跨子夜訓練，嚴重壓縮飛官休息時間，蔡東育澄清，夜間訓練人員的調派模式依循既有規定執行，為讓人員能順利完成任務，嚴格要求實施夜航訓練前，必須排除相關勤務，使人員達到充分休息以確保任務執行。

蔡東育指出，飛行是高壓力工作，在應處敵機上，除派遣在空機與緊急升空，也會透過地面火力實施飛彈追監等複合式手段，進一步減輕飛行部隊壓力；且部隊會透過調整休假等方式，讓每名飛行員都有時間可以陪伴家人。

針對這篇Dcard發文，國防部當時澄清，網路內容並非事實，不排除是敵人認知作戰伎倆，呼籲民眾謹慎引述網路匿名訊息來源，以免有心人士散播假訊息，達到攻擊政府威信、破壞國軍士氣目標。 安全部門人士也指出，相關言論都是杜撰、「假的」，屬520後網路社群的「疑美、疑賴、疑軍」等系列假訊息認知戰操作，目的是操弄分化台灣軍民關係。

安全人士分析，這系列貼文都是透過社群匿名發表，先以假冒飛官或眷屬名義，加強身分權威性並吸引同情，進而散布空軍對新任總統的質疑，且將國軍官兵簡化成是「為錢」從軍，藉此讓台灣民眾懷疑國軍能否維持和平穩定。

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