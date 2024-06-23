3國軍艦成功「三檔靠泊」　行動範圍再擴大

▲從右至左為蘭德號、添馬艦、露紋號。（圖／英國皇家海軍，下同）

記者黃聖庭／編譯

英國皇家海軍添馬艦（HMS Tamar ,P233）首次與美國海軍潛艇支援艦蘭德號（USS Emory S Land）並靠（rafting up），最外側還連結澳洲露紋號（HMAS Leeuwin），在昆士蘭州的凱恩斯完成「三檔靠泊」，成功對接提供燃料、水和電力。

蘭德號主要任務為支援美軍核潛艇，做為海上浮動碼頭，提供電力、水、消耗品及維修工程，其他還包含船員醫療、郵件、食品等服務，延長潛艦行動範圍。

英國皇家海軍表示，添馬艦為第二批次河級巡邏艦，比蘭德號小七倍，因此並不是簡單地靠泊在旁而已，三國海軍使用比例圖進行討論，確保連接順利。添馬艦先安全靠泊後，盧紋號也加入外側，隨後進行串連，證明可以從美國支援艦向兩艦提供燃料、水和電力。

皇家海軍說明，添馬艦能航行超過1萬公里，可執行長期任務，此次成功透過蘭德號補給，未來可再擴大行動範圍，確保印太地區安全。蘭德號的維修能力十分強大，如果有需要的話，也能對英國任何艦艇提供全面性支援。

添馬艦於今年在珊瑚海和南太平洋島嶼進行多樣任務，包括在皮特凱恩群島、斐濟打擊非法捕魚，以及在新喀裡多尼亞與法國當局合作。

