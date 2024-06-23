「5菜＋大雞腿」只要60元！網全驚呼：怎麼可能　妹子公布店家了

▲網友在社團曬出「大雞腿便當」，佛心價竟然只要60元。（翻攝自「爆廢1公社」）

圖文／鏡週刊

物價漲聲不斷，外食的成本可說越來越高，有主菜的便當都要百元起跳。不過，有位網友日前到某自助餐店買便當，5菜加一支大雞腿，結帳時卻只要60元，讓許多網友驚呼「怎麼可能」，甚至懷疑是唬爛文，不過也有不少網友跪求店家位置，並大讚這個老闆太佛心了。

這名原PO在臉書社團「爆廢1公社」分享一張他在自助餐夾的「大雞腿便當」，細看配菜有蒲瓜、絲瓜、苦瓜、空心菜，甚至還有鹹豬肉，鋪在白飯上的雞腿則占據了便當的1/2。原PO附文表示：「自助餐這樣60⋯好便宜」。如此重量級的自助餐竟然只要60元，瞬間嚇壞不少人。

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貼文一出不少人大讚「良心店家」，不過也有網友一面倒不相信表示，「雞腿是撿到的吧」「根本是20年前的價格」「有些地方光大雞腿就快破百了」「15年前的照片嗎?」「你老闆親戚？」「便宜到太誇張，除非菜米是老闆自己種的」「這是不可能的，我們台南最便宜的雞腿便當也要65」「你是不是對阿姨叫姐姐？」「我家這邊光是那幾樣菜就60元了，這雞腿根本贈送的，這種佛心店要讓大家知道」。

由於有不少網友跪求自助餐的位置，而原PO也大方透露，這間自助餐是在雲林虎尾，去過好幾次都很佛，但這次買「4菜＋鹹豬肉＋大雞腿」的雙主菜便當，竟然只要60元，真的出乎意料，原PO推測可能剛好在學區附近，所以才那麼便宜。



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