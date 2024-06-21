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怎麼請朋友還錢「比較不尷尬？」　過來人吐心聲：寧願對方討厭我

▲▼發薪,有錢人,鈔票。（圖／記者鄺郁庭攝） 

▲要怎麼開口請朋友還錢？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有時候一起出門，為了方便結帳，就會先幫其他人墊錢；又或是親朋好友臨時有需要，也可能會借錢給對方，但是把錢借出去以後，要怎麼叫人還錢呢？相關話題掀起熱烈討論，其中不少網友都直言，就是因為怕尷尬，所以從來不借人錢。

有網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文拋問，「怎麼提醒朋友『還錢』比較不尷尬？」貼文吸引了2000多人按讚、約1700則留言，話題引發熱議，補教名師呂捷也留言，「換你跟他借錢囉」。

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其他網友看到文章後也紛紛表示，「還錢，謝謝，不用尷尬」、「直接要就好了」、「不用提醒～直接打電話要錢就對了！是真的朋友就會馬上處理」、「直接講還有什麼好尷尬的？明明該尷尬的就是對方」、「沒錢了借我點錢，對吼，你上回跟我借的還沒還，還錢」。

還有網友回應，「會還的不用提醒，要提醒都不會還」、「好險我沒朋友」、「借出前就要想好，否則借出就要先想到有去無回」、「在這篇下面tag他」、「叫親戚還錢才尷尬」、「不會還的，再怎麼提醒都沒用！因為被封鎖」、「現在討錢的，卑微到要拜託人家還」。

另也有網友認為，就是因為怕尷尬，所以他們乾脆不借錢給別人，「所以我都不借了，因為不管怎麼說都尷尬，如果還錢還要提醒，代表他根本沒有想要還」、「不要借最快」、「現在都不借，我寧願對方討厭我也不要讓我鬱卒對方欠債不還」、「所以我從不借錢給人，很多時候借是一種嘴臉，然後還錢又是一種嘴臉」。

若遇到欠錢不還的狀況該怎麼辦？台北地檢署檢察官許佩霖過去曾表示，如果可以證明對方有不法所有意圖而施用詐術的行為，可提告詐欺；或者可提起民事程序請求償還借款，像是聲請支付命令、本票裁定；也可聲請假扣押；以及聲請強制執行。

許佩霖說，對於被欠錢的民眾來說，通常主要訴求就是把錢拿回來，所以「提起民事訴訟可能是較為有實益之作法」，只是民事訴訟程序的重點在於能證明債權債務關係存在，所以「借據、匯款金流等借款關係存在及交付之證據至關重要」，借錢給別人時，要記得留存相關證據，或是以相關票據作為擔保或請第三人作證。

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