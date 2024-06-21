防兒子偷上網「癱瘓2街區信號」　鄰居崩潰投訴！他恐吞超慘代價

▲有別過去，現今網路、電子產品普及，不少家長頭痛小孩沉迷上網。（示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／鏡週刊

有別過去，現今網路、電子產品普及，不少小孩沉迷上網，而法國有一名家長為了防止小孩半夜偷偷上網，異想天開在家中裝設信號干擾器，然而，此舉也讓附近地區的鄰居手機信號陷入癱瘓。對此，根據該國法律，此舉已觸法，未來恐臨訴訟及罰款。

綜合外媒報導，這起事件發生於法國科多爾省梅桑熱鎮上，一名爸爸為了解決兒子沉迷網路，突發奇想，買了1個信號干擾器，並在每天午夜到淩晨3時間開啟信號干擾器屏蔽信號，讓兒子不能上網。然而，此舉卻也影響到附近鄰居，導致周邊地區的手機信號和Wi-Fi信號陷入癱瘓，而受影響用戶紛紛向電信公司投訴。

不過電信公司工作人員檢查後，並未發現異常，但每天晚上同一時間卻出現同樣狀況。對此，法國國家頻譜管理機構（ANFR）為查出原因，派出1輛設備齊全的檢測車輛與工作人員，前往事故現場進行檢測，隨即發現干擾信號來自某位居民家中，立即上門詢問。

針對事情，該爸爸大方承認是為了孩子上網，才自己安裝信號干擾器，並未有惡意，但沒想到會干擾2個街區的信號。然而，根據法國當地法律規定，民眾禁止私自使用多頻段信號干擾器，違者將面臨最高6個月的監禁與30,000歐元（約新台幣104萬元）罰款，而目前ANFR已結束調查，並對該男子提起訴訟。



更多鏡週刊報導

汐止深夜警匪追逐 「通緝男上銬忽失去生命跡象」送醫不治

唐治平爆脫序！摸狗突脫口問「要不要死」 突抓便當店員工衣領

為防兒半夜偷上網「癱瘓2街區信號」 鄰居崩潰投訴！他恐吞超慘代價