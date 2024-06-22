媽包越南春捲！他一咬崩潰「粽獎了」：陰魂不散　全場笑翻

▲原PO媽準備了越南春捲。（圖／翻攝自爆廢1公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

端午節已經過了一個多禮拜，很多人早已吃粽子吃到膩。就有網友表示，媽媽做了越南春捲，他開心的沾了醬咬一口，瞬間覺得不對勁，「不是啊！裡面包的餡料怎麼有一種陰魂不散的感覺？」一看傻了，因為生菜裡面包的居然是粽子，哀怨直呼，「怎麼又是你啊！肉粽節都過了好久了拜託！」令眾人笑翻。

有網友在「爆廢1公社」貼出照片，「我媽說今天幫我做了越南春捲，用餐時間我開心的沾了醬咬了一口！」這一咬，原PO頓時感到不對勁，因為餡料給他一種「陰魂不散的感覺」。

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他便看了一眼內餡，瞬間感到超無奈，因為媽媽居然把肉粽弄成餡料包進去，「怎麼又是你啊！肉粽節都過了好久了拜託！」最後不禁用hashtag直呼「#有這種媽媽你們幾點回家」，並透露「#兩年前壽司肉粽的惡夢再現」，原來先前就被媽媽坑過。

▲結果裡面包了粽子。（圖／翻攝自爆廢1公社）

看到照片後，眾人紛紛笑翻，「明年會不會變成墨西哥捲餅」、「下周應該肉粽Pizza」、「想盡辦法不擇手段要你把肉粽吃完，以我的經驗八成要吃到中秋」、「粽子表示：我也不想以這樣的型式跟你見面，但沒錯，又是我」、「我真的被外表騙了，哈哈哈哈」、「粽子揮揮手說：嗨！親愛的，又是我」、「這是越南春捲風味的肉粽，你是不是誤會了什麼？」

還有網友表示，「媽媽很用心欸！是我頂多壓進長方形便當盒，拿小時候照片用皮筋捆起，說是某某寶寶的彌月油飯喔」、「我朋友是熱壓吐司粽子給他的小孩，可以給媽媽參考一下喔」、「下次就換漢堡、三明治、肉包裡面包肉粽了 ，小心」、「粽子都吃到 PTSD了」、「怎麼有一種騙狗吃藥的感覺？」