未來一周高溫飆36度　明後天「午後雷陣雨下到晚上」地區曝

▲未來一周炎熱，西半部可能出現36度高溫。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周屬於多雲到晴、午後短暫雷陣雨的天氣，中央氣象署今(23日)指出，南部今不定時有短暫陣雨，午後大台北及山區有局部大雷雨，明後天雨區廣且雨時長，中部以北降雨時間到晚上，而各地炎熱，西半部可能出現36度以上高溫。

氣象署預報員張承傳表示，今天在太平洋高壓勢力範圍之內，各地多雲到晴，目前雷達回波圖看到南部沿海有對流雲系移往陸地，所以南部不定時有零星短暫雨。午後雷陣雨範圍中部以北、東北部跟東部及其他山區為主，尤其大台北跟山區午後有局部大雷雨。

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▲氣象署針對多個縣市發布高溫燈號。（圖／氣象署提供）

他說，明後天太平洋高壓強度稍微偏弱，午後雷陣雨擴大，包括西半部、東北部東部及其他山區都有短暫雷陣雨，中部以北跟山區有局部大雨，特別是中部以北因午後雷陣雨殘留的雲系，晚上有零星降雨。

張承傳表示，周三、周四太平洋高壓增強，午後陣雨範圍縮小，中部以北、東北部東部及山區有短暫雷陣雨。周五、周六轉為偏西南風，中南部不定時有零星短暫陣雨，午後在中部以北、東北部、東部及其他山區有局部大雨發生。

▲未來一周降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張承傳說，今天各地高溫偏高，除了嘉義、新竹、宜蘭沒有發布高溫燈號，氣象署已針對大部分縣市發布高溫燈號，西半部可能有連續36度高溫發生的情況，未來一周各地高溫在32至35度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳表示，未來一周是多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，明後天因太平洋高壓勢力減弱，午後雨時長大且雨區域廣，今日東南部有焚風發生機率，另周二在西南部、恆春半島沿海有長浪發生的機率，要注意。