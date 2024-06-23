17縣市「高溫警示」　雲林恐飆38度

▲天氣炎熱，17縣市亮高溫燈號。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣持續炎熱，中央氣象署於今(23日)上午11時23分針對17縣市發布高溫警示，雲林縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；據氣象署測站資料顯示，最高溫在雲林縣南改斗南分場的37.8度，台北市社子也有37.6度高溫。

氣象署表示，台東縣地區已有焚風發生；基隆市、台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。

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▲氣象署高溫資訊圖。（圖／氣象署提供）

氣象署提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

氣象署表示，關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

高溫資訊(橙色)

高溫橙色38燈號：雲林縣

高溫橙色36燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

高溫黃色燈號：新竹縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣