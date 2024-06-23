午後3地雷雨最猛　下周三起天天高溫「感覺不舒服」

▲中午過後注意局部雷雨發生，大台北、宜蘭、花蓮等區域易受影響。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今(23日)晴朗炎熱，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今指出，中午過後注意局部雷雨的發生，大台北、宜蘭、花蓮等區域易受影響，下周三至周五太平高壓增強，午後雷雨範圍可望減少，但天天高溫，有機會到34至35度或以上，讓人感覺不舒服，注意中暑。

吳聖宇表示，今中午過後要注意局部雷雨的發生，預報資料來看，平地比較容易受影響的還是在大台北、宜蘭、花蓮等區域，午後外出記得攜帶雨具。溫度持續高溫炎熱，普遍可達34至36度，有些區域可能有36度以上的高溫發生機會，外出活動做好預防中暑、熱傷害，如果可以待在室內還是比較好一些。

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吳聖宇指出，明、後天南海的季風低壓逐漸往海南島一帶發展，目前來看發展不太理想，結構鬆散，進一步成為熱帶性低氣壓或是颱風的機會下降許多，但還是會帶動一些水氣往大陸華南沿岸靠近，連帶讓台灣附近水氣稍微增多。

▲未來持續午後雷雨夏季型天氣，高溫炎熱，要留意中暑 。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

他說，東南部的台東、恆春半島一帶有局部短暫陣雨，各地山區及近山地區午後仍有熱對流雷雨，熱對流發展降雨的範圍可能會稍微擴大，以山區為主，局部單點的雨勢較大，平地比較有機會受影響還是在北部、東北部、東部等地區。

吳聖宇表示，下周三到周五太平洋高壓勢力稍微增強，午後雷雨發生的範圍可望減少，並且往山區縮減，下周六至周日高壓又稍微減弱東退，午後雷雨發生的範圍有機會再擴大一點，基本上的天氣型態變化不大，但因為高壓的強弱變動，午後雷雨出現的範圍跟著擴大或縮小。

溫度方面，他說，雖然還沒有到大範圍極端高溫的條件，但天天高溫有機會來到34至35度或以上，也是會讓人感覺相當的不舒服，注意中暑的預防，將是未來一段時間每天的重點。

此外，吳聖宇表示，短時間內太平洋高壓的強勢，加上西南季風偏弱，熱帶洋面難有較為明顯的擾動發展。目前的預報資料都沒顯示有比較大規模的擾動要醞釀，一直到7月初保持對南邊的觀察注意就可以，暫時不必擔心有颱風影響台灣的機會。