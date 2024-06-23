紫外線爆表！全台「熱得早也熱很久」　專家：出門需要勇氣

▲全台各地高溫炎熱，熱得早、也熱得久。（示意圖／資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣炎熱，氣象專家林得恩指出，今(23日)受太平洋高壓影響，各地高溫炙熱，不但熱得早、也熱得久，近中午時刻紫外線偏強，可能過量甚至危險等級，上山跟下海，在此時此刻都不是好的安排。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，今日天氣仍受太平洋高壓影響，台灣各地高溫炙熱，不但熱得早、也熱得久，大台北及苗栗以南地區均為橙色高溫燈號警戒。

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▲今日高溫炙熱，紫外線強，盡量避免外出。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

他說，近中午時刻，紫外線偏強，可能來到過量甚至危險等級。真的需要外出活動的話，除做好防曬補水的基本防護外；上午10時至下午15時，也最好盡量避免外出。

林得恩表示，由於隨著海拔高度增加，環境大氣會變得較為稀薄，對紫外線的吸收也會隨之減少。根據統計，海拔高度每上升1000公尺，紫外線強度會增加12%。

林得恩說，人體吸收到的紫外線亦和地表的反照率有關，如果身處海灘注意以下兩點，包括海沙會反射部分紫外線、就算在水面下50公分，紫外線強度仍然是水面強度的40%。簡單來說，上山跟下海，在此時此刻都不是好的安排。