日本北海道擬開徵「住宿稅」　最快2026年上路

▲民眾前往北海道旭川市享受滑雪。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

日本北海道是許多國際觀光客造訪目的地之一，但當地政府如今正採取措施，要對旅客徵收住宿稅。預計北海道政府將在25日開始的議會提出住宿稅計畫，研擬依照房價高低，課徵100至500日圓（約新台幣20至101元）不等的稅費，最快2026年開始實施。

日經亞洲報導，北海道政府官員期盼2026年春季之前就開始執行徵收住宿稅，但現階段仍有對這項政策抱持懷疑的聲音存在。

今年2月，北海道政府召集專家小組彙整出住宿稅草案，依據房價高低收取每晚每人的住宿稅費，房價低於2萬日圓收取100日圓，房價2至5萬日圓收取200日圓住宿稅，房價5萬日圓以上收取500日圓費用。這項政策的適用對象並不包括學校旅行的旅客，預計將產生大約45億日圓（約新台幣9億元）的稅收收入，這筆資金將用於促進改善旅遊產業，包括優化交通基礎設施等。

在此之際，札幌市及函館市等北海道10多個地方政府，也都在準備開徵各自的住宿稅。對北海道市政當局來說，住宿稅也並非新鮮事，北海道新雪谷町預計11月開始徵收住宿稅，將依據房價高低收取費用，最多每晚徵收2000日圓（約新台幣404元），赤井川村（Akaigawa）的Kiroro滑雪渡假村計畫2025年4月開徵住宿稅。

報導指出，如果北海道政府確定開始徵收住宿稅，那麼住在原本就有收取住宿稅費的旅客將會被雙重徵稅。舉例來說，若旅客入住新雪谷町每晚2萬日圓的飯店，除了要被北海道政府課徵200日圓，也必須向新雪谷町繳納500日圓，總計支付的住宿稅為700日圓。

目前北海道各級政府正針對住宿稅雙重徵收的問題進行研究，且必須給予大眾一段時間來瞭解相關規定，預計正式宣布徵收新稅之後，要有20個月緩衝期才能開始收費。若北海道政府在即將舉辦的議會上宣布徵收住宿稅，預計最快2026年4月生效。

放眼全日本，東京是第一個徵收住宿稅的城市，於2002年實施，在這之後，隨著旅遊業發展，住宿稅徵收的做法拓展至京都、福岡等其他城市。