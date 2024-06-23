南韓核電廠「2.3噸儲存水」不慎外洩流入海　緊急採集海水檢測

▲南韓月城核電廠的4號機組（圖中最左側）發生2.3噸儲存水外洩事件。（圖／翻攝自韓國水電與核電公司官網）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓慶尚北道慶州市東岸的月城核電廠22日凌晨4時34分左右發生4號機組的用過核燃料儲存池冷卻水外洩，約2.3噸的儲存池水排入大海。南韓政府原子能安全委員會正在調查洩漏原因，並且採集附近海水進行檢測。核電公司推估，輻射量對環境的影響仍在安全範圍內。

綜合韓聯社等韓媒報導，自今年4月20日起暫停運作並進行定期檢修的月城核電廠4號機組發生冷卻水外洩事件。韓國水電與核電公司在22日凌晨4時34分左右發現用過核燃料的儲存池水位下降後，立即採取了阻斷洩漏的措施，估計有2.3噸儲存水透過排水口流入大海。

韓國水電與核電公司以洩漏的水量為基礎，進行了初步的環境影響評估並向原子能安全委員會報告稱，外洩的輻射有效劑量為每年0.000000555毫西弗（mSv），低於一般人曝露劑量限度的每年1毫西弗。

原子能安全委員會表示，22日上午7時53分已經收到核電公司報告，並立即派遣「韓國原子能安全技術院」（KINS）的專家前往現場，調查準確的洩漏量以及外洩原因。委員會人士推測，可能是儲存池的冷卻水以及降低水溫所需的熱交換設備之間出現洩漏問題，目前暫時以閘門阻斷外洩，並正在調查確切原因。

原子能安全委員會當天也在月城核電廠內部排水口、廠外的邑川港、竹田港、奉吉海水浴場等4個地點採集海水，委託了客觀第三方的釜慶大學，在1小時內快速檢測水中是否含有具代表性的放射性同位素「銫-137」，不過結果並未檢出。委員會補充，此項檢測能夠檢出的下限值為每公升2.88到3.02貝克（Bq）。