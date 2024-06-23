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南韓花滑正妹爆「性騷未成年學弟」！女宿舍偷喝酒　遭拍不雅照

▲▼南韓花式滑冰國家代表隊5月前往義大利移地訓練，卻爆出女選手性騷未成年學弟的醜聞。（圖／翻攝自南韓冰上聯盟）

▲南韓花式滑冰國家代表隊5月前往義大利移地訓練，卻爆出主力的女選手性騷未成年學弟的醜聞。（圖／翻攝自南韓冰上聯盟）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓花式滑冰國家隊5月15日至28日於義大利瓦雷澤（Varese）集訓期間爆發性騷醜聞，2名貌美的主力女選手在宿舍飲酒，還將一名未成年男選手叫來，對他做出在性方面令人不適的行為並拍下照片。事件曝光後，2名女選手分別受到禁賽1年與3年處分，南韓網友大多懷疑2名19歲與20歲選手涉案可能性最高。

根據南韓《體育京鄉》、《國民日報》報導，南韓2名單人花式滑冰女性明星選手近日被曝光在5月移訓義大利期間在宿舍違規飲酒的事件。冰上聯盟6月10日緊急止血，宣布暫時撤銷二人的國家代表隊資格，另一名前往女性宿舍的男性選手同樣也被暫停國家隊資格。

然而，冰上聯盟進一步調查發現此事除了違規飲酒，還涉及性騷問題。報導指出，2名女選手A與B在飲酒的過程中，A將未成年的男性選手C叫到宿舍來，並對他做出在性方面令人不舒服的行為，而B則在一旁未經同意地拍下相關性騷行為的照片，事後還拿給C看。

據報導，冰上聯盟20日召開體育公正委員會，以涉嫌對未成年異性後輩性騷擾為由，對女選手A祭出禁賽3年的重罰，另外涉嫌違法拍攝而令人不適的B則被處以禁賽1年的處罰。涉及此事的未成年男性選手則因為訪問女性選手宿舍受到譴責處分。移地集訓的經理D也因為管理疏失被停止3個月資格。

據信，冰上聯盟認為2名女選手涉及行為嚴重，將向體育倫理中心檢舉，二人可以在收到正式懲戒書當天起的7日內向上級機關大韓體育會（南韓奧委會）的體育公正委員會進行申訴。

▲▼南韓女子花滑選手李海仁、劉永被爆出疑似涉及性騷未成年學弟的醜聞。（圖／翻攝自artivenews）

▲南韓女子花滑選手李海仁、劉永被指為疑似因涉及性騷未成年學弟而遭到懲處的女選手。（圖／翻攝自artivenews.co.kr

由於最初爆出飲酒事件時，有報導稱違規的是2名已經成年的女選手，南韓網友比對前往義大利集訓的選手名單後，發現只有就讀高麗大學的李海仁（19歲）以及就讀慶熙大學的劉永（20歲）是女大生，其餘女選手皆為未成年。加上李海仁曾經在IG限時動態發布與某學弟的合照，並打上「男女朋友」的文字說明，因此目前二人遭到多數南韓網友懷疑涉案，但官方並未證實身分。

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