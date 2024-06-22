以軍強轟加薩　紅十字國際委員會辦公室遇襲受損22死

▲加薩汗尤尼斯（Khan Younis）民眾聚集在以軍空襲過後的坑洞旁。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列21日對加薩走廊發動攻擊，紅十字國際委員會（ICRC）加薩辦公室周邊遭到大口徑砲彈轟炸，然而該處正是大批流離失所尋求庇護的巴勒斯坦人聚集的帳篷區，迄今造成22人死亡。對此，以軍僅稱正在檢視情況。

BBC、衛報報導，紅十字國際委員會並未點名是誰發動這場攻擊，但強調辦公室有受損，且在砲擊發生之後，多達22具遺體及45名傷者被送往附近的戰地醫院，傷亡數字可能攀升。目擊者宣稱，部分死者是在第一波轟炸發生後前往幫助其他人時喪命。

女子莫娜阿舒爾（Mona Ashour）強忍著淚水透露，當攻擊行動開始的時候，一枚彈藥發出巨響和明亮閃光，她的丈夫聽到第一聲巨響之後便外出查看情況，「然後他們用第2枚炸彈襲擊紅十字會入口處」，丈夫因此死亡。

男子哈桑納賈爾（Hasan al-Najjar）指出，在第一波攻擊行動發生後，他的2個兒子聽到婦女、孩子們的尖叫聲，立刻跑出去要救人，但卻命喪第2波攻擊。

▲巴勒斯坦人命喪以色列攻擊，家族成員在葬禮前看最後一面。（圖／達志影像／美聯社）

加薩衛生部門宣稱，這場砲擊造成25人死亡、50人受傷，並把責任歸咎於以色列，譴責以軍鎖定紅十字國際委員會辦公室附近、距離拉法不遠的馬瓦希（Al-Mawasi）發動攻擊。

美聯社引述民防組織說法指出，遇襲地點似乎就在安全區外。對此，以軍宣稱正在進行調查，強調並無跡象顯示以軍在安全區內發動攻擊，但並未提供更多事件相關細節，也沒有說明襲擊目標為何。

巴勒斯坦衛生官員透露，以色列21日針對加薩發動的多場攻擊總計造成至少45名巴勒斯坦人死亡。在過去這9個月期間，超過3萬7400名巴勒斯坦人命喪以軍攻擊，據信還有數千人被埋在廢墟下，數萬人受傷，200多萬人幾乎全都無家可歸，一貧如洗。紅十字國際委員會越來越迫切呼籲以哈雙方尊重國際法，採取更多措施保護平民。