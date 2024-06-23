「一手掛一童」狂奔搶命！　以色列猛轟加薩市至少42死

▲在夏提難民營，救難人員「一手撈一童」狂奔搶命。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯表示，以色列國防軍（IDF）22日對加薩市（Gaza City）發動空襲，導致至少42人死亡。路透社拍到，夏提難民營（Al-Shati）淪為一片廢墟，紅新月會（Red Crescent）救難人員一手抱著一名兒童狂奔，只希望能夠及時挽救無辜孩子的性命。

哈瑪斯媒體辦公室主任薩瓦塔（Ismail al-Thawabta）向路透社表示，以色列針對夏提難民營的攻擊導致24人死亡，另一次針對塔法社區（Al-Tuffah）的攻擊導致18人喪生。

路透社獲取畫面顯示，夏提難民營數十名巴勒斯坦人在廢墟裡瘋狂奔走、尋找罹難者。房屋與牆壁被炸毀，殘骸跟塵土漫天飛舞。此前有報導表示，救難人員抱起的2名孩童已經喪生，但也有報導指出，2個孩子僅是受傷，他們的確切狀況目前無法證實。

▲夏提難民營淪為一片廢墟。（圖／路透，下同。）



對此，以色列國防軍（IDF）發布聲明證實，「不久前，IDF戰鬥機攻擊了加薩市的2處哈瑪斯軍事基礎設施」，更多細節很快就會公布。

哈瑪斯沒有回應以色列宣稱打擊軍事基礎設施的說法，而是在聲明中強調，這次的攻擊目標是平民，誓言「占領者和其納粹領袖將為侵犯我們的人民付出代價」。

去年10月7日，以色列遭哈瑪斯越境突襲，導致境內1200人死亡、250多人被擄，隨即展開報復式圍困與攻擊。加薩如今淪為廢墟，已逾3萬7400人喪生，幾乎所有人都無家可歸，或者陷入貧困。

這場戰爭已經超過8個月，以色列的進攻如今集中在部隊尚未占領的最後2個地區，也就是加薩南部邊陲城市拉法（Rafah），以及中部迪爾巴拉市（Deir al-Balah）周邊。

居民們表示，以色列坦克近日進一步深入拉法西部和北部。以軍22日從空中和地面轟炸多個地區，迫使生活在「人道主義指定區」的許多家庭又被迫往北遷移。以色列軍方表示，部隊持續在拉法進行「精準、以情報為基礎的」針對性行動，殺死許多巴勒斯坦槍手，瓦解軍事基礎設施。