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王心凌在陸爆紅　他傻眼「在台灣只是B咖」！網曝關鍵：屌打很多人

▲▼ 0525 2024 hito流行音樂獎頒獎典禮-王心凌。（圖／記者黃克翔攝）

▲王心凌因參加陸綜《乘風破浪》人氣大翻紅。（圖／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

甜蜜天后Cyndi王心凌「SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」從去年9月展開，出道20多年，有演員及歌手身分的她，至今仍非常受歡迎，有網友驚呼，王心凌在台灣只能算是B咖歌手，但在大陸的人氣超旺，紅的程度有如天后，好奇是怎麼回事，貼文掀起網友熱論。

有網友在PTT發文，「王心凌在中國是在紅什麼？」在台灣，王心凌的地位可能並非頂尖，畢竟在歌唱實力上，難以與張惠妹等一線歌手相提並論，「也沒有梁靜茹、孫燕姿會唱歌，只能算是B咖歌手」；在舞蹈才能上，也無法超越蔡依林的水準，「現在在中國卻紅得像天后，這到底怎麼回事？有人看得懂嗎？」

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貼文曝光，網友點出關鍵原因「回憶殺」，「回憶，以前很多年輕時聽她的歌，當年都聽台灣藝人的歌」、「前兩年的回憶殺，就火了」、「中國把她當曾經火紅的經典，台灣則是認為過氣藝人」、「懷舊，就跟民歌時代藝人也會開拼盤演唱會」、「都吃懷舊粉」。

也有不少網友大讚，不管是外表還是實力，王心凌一直都保持在很好的狀態，「你才B咖，那時國中每班都在放王心凌的歌，人家這年紀保養成這樣，還能唱跳，不要眼紅」、「經典歌不少，還能維持這種唱跳的水準，已經屌打很多二三線藝人了吧」、「王心凌還能唱跳就屌打現在的歌手了」、「王心凌敬業啊，演唱會又唱又跳」、「王心凌一直都是很有實力的歌手」、「當年可是號稱蔡依林接班人」。

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