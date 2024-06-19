以色列、黎巴嫩恐爆「全面戰爭」！　1支挑釁影片加劇緊張

This is insane. Hezbollah drones are out there screenshotting all sensitive Israeli positions, chemical and oil storages and the entire port of Haifa while the Iron Dome is clueless. Hezbollah will destroy the port if Israel attacks Lebanonpic.twitter.com/4YhXnoUHQJ — Hadi (@HadiNasrallah) June 18, 2024

記者張靖榕／綜合外電報導

黎巴嫩激進組織真主黨日前發布了一段9分鐘的影片，據稱是由無人機拍攝，畫面中顯示多個以色列城內的軍事設施和民宅聚集地，挑釁舉動激怒了以色列，以色列18日警告真主黨，這種行為可能觸發「全面戰爭」。

▲黎巴嫩真主黨公布空拍以色列城市的挑釁影片。（圖／翻攝X）



CNN報導，黎巴嫩真主黨發布的影片中顯示，無人機在白天飛越克里亞特（Krayot），一個距離黎巴嫩邊境28公里、人口稠密的城市。無人機越過住宅區、購物中心及高樓大廈。

以色列外長卡茲（Israel Katz）在X發布聲明，「我們非常接近決定推翻對真主黨和黎巴嫩遊戲規則的時刻」，「在全面戰爭中，真主黨將被摧毀，黎巴嫩將受到嚴重打擊。」

影片中其他部分，則顯示了緊鄰克里亞特的大城海法，附近的以色列武器製造商拉斐爾的一個軍事綜合體，包括鐵穹電池、飛彈彈藥庫和雷達站，以及海法港的軍用船隻、船舶和油庫。

事實上從2023年10月7日以色列遭哈瑪斯大規模突襲引發全面入侵後，北面的真主黨就不斷在邊境與以色列起衝突。真主黨該段影片具有濃厚挑釁意味，顯示他們有能力從空中深入以色列領土。

卡茨強調，對海法潛在攻擊的全球影響，「納斯魯拉（Nasrallah，真主黨秘書長）吹噓他拍攝到，來自中國和印度的巨大國際公司營運的海法港，並威脅要損壞它們。」

數月來，美國及其盟友一直警告真主黨，這是一個由伊朗支持的伊斯蘭運動，擁有中東最強大的准軍事力量之一，不要加劇以色列的衝突。然而，近幾周來緊張局勢仍在上升。

CNN的分析已經將視頻定位到海法周圍的多個地點。這些地點包括多個敏感區域，包括至少兩個軍事設施：海法北部的一個基地和海法港。無人機還飛越了位於海法北部的油罐、海法機場和多個住宅區。

CNN還分析了視頻中的陰影，這表明在海法上空的無人機任務持續了數小時，或者是在多天內完成的。分析顯示，影片的部分內容已被加速播放。

荷蘭和平組織PAX的人道主義裁軍項目負責人武器專家茲韋伊嫩堡（Wim Zwijnenburg）告訴CNN，視頻中可見的一架無人機似乎是「一種伊朗產的Qasaf-2k型號，可能是本地製造的。」