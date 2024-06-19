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以色列、黎巴嫩恐爆「全面戰爭」！　1支挑釁影片加劇緊張

記者張靖榕／綜合外電報導

黎巴嫩激進組織真主黨日前發布了一段9分鐘的影片，據稱是由無人機拍攝，畫面中顯示多個以色列城內的軍事設施和民宅聚集地，挑釁舉動激怒了以色列，以色列18日警告真主黨，這種行為可能觸發「全面戰爭」。

▲黎巴嫩真主黨公布空拍以色列城市的挑釁影片。（圖／翻攝X）

▲黎巴嫩真主黨公布空拍以色列城市的挑釁影片。（圖／翻攝X）

CNN報導，黎巴嫩真主黨發布的影片中顯示，無人機在白天飛越克里亞特（Krayot），一個距離黎巴嫩邊境28公里、人口稠密的城市。無人機越過住宅區、購物中心及高樓大廈。

以色列外長卡茲（Israel Katz）在X發布聲明，「我們非常接近決定推翻對真主黨和黎巴嫩遊戲規則的時刻」，「在全面戰爭中，真主黨將被摧毀，黎巴嫩將受到嚴重打擊。」

影片中其他部分，則顯示了緊鄰克里亞特的大城海法，附近的以色列武器製造商拉斐爾的一個軍事綜合體，包括鐵穹電池、飛彈彈藥庫和雷達站，以及海法港的軍用船隻、船舶和油庫。

事實上從2023年10月7日以色列遭哈瑪斯大規模突襲引發全面入侵後，北面的真主黨就不斷在邊境與以色列起衝突。真主黨該段影片具有濃厚挑釁意味，顯示他們有能力從空中深入以色列領土。

卡茨強調，對海法潛在攻擊的全球影響，「納斯魯拉（Nasrallah，真主黨秘書長）吹噓他拍攝到，來自中國和印度的巨大國際公司營運的海法港，並威脅要損壞它們。」

數月來，美國及其盟友一直警告真主黨，這是一個由伊朗支持的伊斯蘭運動，擁有中東最強大的准軍事力量之一，不要加劇以色列的衝突。然而，近幾周來緊張局勢仍在上升。

CNN的分析已經將視頻定位到海法周圍的多個地點。這些地點包括多個敏感區域，包括至少兩個軍事設施：海法北部的一個基地和海法港。無人機還飛越了位於海法北部的油罐、海法機場和多個住宅區。

CNN還分析了視頻中的陰影，這表明在海法上空的無人機任務持續了數小時，或者是在多天內完成的。分析顯示，影片的部分內容已被加速播放。

荷蘭和平組織PAX的人道主義裁軍項目負責人武器專家茲韋伊嫩堡（Wim Zwijnenburg）告訴CNN，視頻中可見的一架無人機似乎是「一種伊朗產的Qasaf-2k型號，可能是本地製造的。」

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