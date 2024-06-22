ACE王牌虛擬幣交易所詐騙　警展開第4波查緝...再逮19銷售員

記者陸運陞／新北報導

台北市調查處日前偵破ACE王牌交易所虛擬幣詐騙案，新北市刑大前天（20日）再度執行第4波收網，警方兵分多路在北北桃、宜蘭等地，逮捕高階幹部36歲高姓男子，連同旗下王牌業務等共19人，偵訊後依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

▲警方發起第4波行動查緝ACE王牌交易所，前往高階幹部高男家中搜索。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，今年1月份台北地檢署偵破國內假虛擬貨幣交易所，並逮捕負責人潘奕彰、主謀林耿宏等旗下核心成員32人，該交易所涉嫌與詐騙集團合作，招攬民眾投資空氣幣，藉以達成吸金目的。專案小組陸續發起三波查緝行動，共查獲6億1200多萬，5月份偵結依法起訴，並建請依法從重量刑。

▲警方查緝ACE王牌交易所，循線逮獲底下王牌銷售員及高階幹部共19人。（圖／記者陸運陞翻攝）

所有涉案人被起訴後，新北刑大持續追查，依照查扣的合約書及手機，鎖定底下王牌銷售團隊，由高男負責管理，並且辦理課程，指導業務員如何開發客戶，讓不知情被害者掏錢購買空氣虛擬幣，從中抽取不法利益。新北刑大在前天(20日)執行第4波行動，兵分多路前往北北桃、宜蘭等地逮捕高男等19人。

新北刑大本次行動除了逮捕高層幹部高男，另逮捕7男、12女王牌營業員，並查扣現金23萬8000元、人民幣1萬5150元、比特幣0.106顆及乙太幣0.551顆與不法資產約計29多萬元共56萬多元。詢後依詐欺、違反洗錢防制法等移送偵辦，並將不法所的返還被害人。

▲警方查扣相關資料、手機及平板電腦。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市政府警察局詐欺防制辦公室指出，「假投資詐欺」常見的手法為詐騙集團透過網路社群或交友軟體，主動結識被害人，假借股票、虛擬通貨、期貨、外匯等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，詐團扮演的老師再以「穩賺不賠」、「低成本高收入」、「投資虛擬幣無風險」等話術誆騙被害人投入巨額。呼籲民眾應慎選正規的投資理財管道，投資前先行多方求證，避免落入詐銷話術的圈套。若有受騙情形，請打165反詐騙諮詢專線洽詢，並儘速向就近警察單位報案，以保障個人權益。