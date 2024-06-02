高雄粗工兼差淪詐團車手　提供帳戶洗贓款轉買虛擬幣下場慘

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）



記者張君豪／台北報導

高雄市1名30多歲粗工蔡姓男子，因工期空檔想兼差賺錢，今年3月下旬在臉書看到求職廣告「派單作業員」，與對方加line聯絡，沒想到遇到詐團；詐團誆稱進行虛擬貨幣量化交易，需徵代購人員，以「最近比特幣波動大，做倉的人太多，因交易量大，需要代購人員」為話術，表示會把買比特幣的錢匯入蔡男銀行帳戶，由他領出現金代購比特幣。

蔡男依詐團偽裝成的虛擬幣商指示，把帳戶進賬購買比特幣後轉入歹徒指定BITO錢包，詐團約定蔡男代購10萬元可獲薪資3千元為報酬。蔡男依詐團指示操作，收款轉買比特幣，5天內操作了5筆共15萬5200元，並依約定從匯款中收到屬於自己的報酬4800元。只是沒想到從第一次收款後第4天，就被銀行通知帳戶被凍結。

蔡男收到5筆匯款當中2筆是「愛情詐騙」、「網拍詐騙」被害人所匯出的遭詐款項，將面臨《洗錢防制法》洗錢罪的相關刑責。

刑事局表示，詐欺集團此種詐騙手法，讓被害人當人頭帳戶，還進一步利用被害人當車手領贓款轉買虛擬貨幣，達到洗錢切斷金流的目的，增加警方追贓款困難度，警方再次提醒大眾，民眾切勿提供提款卡跟密碼、網銀帳密給任何聘僱廠商，也千萬不能收來源不明資金，以免淪為詐團詐欺洗錢的共犯。