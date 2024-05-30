投資虛擬貨幣賺大錢　熟女險遭詐騙300萬元

▲42歲楊姓女子投資虛擬貨幣，市警二分局民權所警員賀旌迪發現是詐騙伎倆，及時阻詐成功，保住楊女的辛苦錢。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南42歲楊姓女子在LINE訊息中認識一位男網友，對方鼓吹投資虛擬貨幣保證獲利、可以賺大錢、發大財，楊女信以為真，29日中午12時許前往忠義路銀行欲匯款300萬元投資，所幸行員發覺有異並通報市警二分局警方前往了解後，發現是詐騙伎倆，及時阻詐成功，保住楊女的辛苦錢。

虛擬貨幣投資行情火熱，詐團看準民眾投資動機，訛詐民眾投資匯款後，再突然關閉網站民眾才驚覺受騙。據了解，這名42歲楊姓女子是在LINE訊息中認識男網友，他向楊女鼓吹投資虛擬貨幣可賺大錢，且前景一片看好、獲利極高，並騙取楊女參與投資一起「發大財、賺大錢」。楊女對男網友的詐騙話術深信不疑，29日中午12時許前往忠義路銀行欲匯款300萬元進行投資，經行員發覺有異通報警二分局民權派出所警員吳達義、賀旌迪前往了解。

楊女向員警表示，他在網路認識一名男網友與其交往，男網友提供虛擬貨幣之投資組合，佯稱只要將資金通過幣安轉交給他便可獲得優渥的報酬，獲利豐厚、穩賺不賠。警二分局民權所警員吳達義、賀旌迪主動關懷並舉例說明投資虛擬貨幣詐騙集團慣用手法後，楊女這才驚覺遭到詐騙，及時中止匯款，並感謝警方及行員的及時攔止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，讓其保住辛苦工作的積蓄，頻頻對員警及行員致謝。

二分局表示，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。民眾如發現有異，請撥打165反詐騙諮詢專線或110詢問，冷靜應對才能避免被詐騙。