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社會 社會焦點 保障人權

曾涉花蓮市代會主席洗錢案　台中兄弟檔幣商又被抓

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲張姓兄弟遭警方帶回。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市一對張姓兄弟被揭發涉嫌協助詐騙集團洗錢，金額高達5000萬元以上，全案經由台中市刑大五隊在去年偵查一起吳姓男子主導的詐騙案時，發現張姓兄弟以虛擬貨幣交易商的身分，為詐騙集團洗錢。警方在上個月進行搜索行動，將張姓兄弟帶回，並依洗錢等罪移送台中地檢署，檢方訊後命2人以20萬元交保。

台中市刑大五隊去年8月在偵辦吳姓男子等人的詐騙集團案件時，根據被害人的金流追蹤，發現張姓兄弟（50歲、47歲）涉及其中。他們以經營虛擬貨幣交易商的方式，大量購入虛擬貨幣U幣（USDT泰達幣），並將詐騙得來的贓款U幣混入交易，協助詐欺集團兌換洗錢，並從中獲取佣金。

進一步調查後，警方發現張姓兄弟替吳姓男子等詐團至少洗錢超過5000萬元，並從中獲取10％的佣金，超過500萬元。此外，張姓男子在前年間，也涉及協助花蓮市民代表會主席李振瑋設立空殼公司，為詐騙集團洗錢，當時檢方命張以100萬元交保。

在上月進行的搜索行動中，警方帶回張姓兄弟，並查扣了他們用於交易虛擬貨幣的手機2支、公司章3枚、電腦、虛擬貨幣冷錢包、公司人頭戶申登資料等證物。警方指出，張姓兄弟利用虛擬貨幣交易商的身分，為詐騙集團洗錢，並將資金流入國內外賬戶。全案目前已依洗錢、詐欺等罪名移送台中地檢署偵辦，張姓兄弟目前以20萬元交保，案件尚未偵結。

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