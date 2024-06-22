「偏鄉精進計畫」部分基層牙醫不滿　衛福部：確保醫療資源最大化

▲「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」在本土牙醫及國際牙醫間爭議不斷。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

針對「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」的24億元預算以及人力配置的爭議，台灣基層牙醫師協會認為，此計畫的主要目的應是提升偏鄉地區的醫療服務，不應將預算花在訓練國外學歷的牙醫生。對此，衛福部口腔健康司副司長顏忠漢澄清，優化偏鄉醫療精進計畫總會以本國牙醫優先，但考量偏鄉資源，海外學歷牙醫生也會納入計畫。

顏忠漢表示，優化偏鄉醫療精進計畫第二期的24億元預算並非全部用於訓練國外學歷的牙醫生，該預算涵蓋了多個方面，包括本國牙醫畢業生的訓練費用、資深牙醫師下鄉補助以及偏鄉服務院所的牙醫設備改善費用，例如治療椅等。這些資源的投入旨在提升偏鄉地區的醫療水平，確保當地居民能夠獲得及時和高質量的牙醫服務。

有關外傳「計畫開放3年428人」的說法，顏忠漢解釋，這可能是對計畫內容的誤解。實際上，整體計畫的目標是訓練150個牙醫人員，並非428人。這150個人以本國學生為優先對象，但考慮到偏鄉地區的醫療需求，如本國學生人數不足，才會開放國外學歷的牙醫生參與。

此外，顏忠漢強調，服務地點全部位於偏鄉地區，即使是部立醫院也位於偏遠地區，例如台東部立醫院成功分院和花蓮醫院豐濱原住民分院等，這些地區的醫療資源相對匱乏，需要更多的醫療人力和設備來滿足當地居民的需求。

顏忠漢表示，近年來，偏鄉地區醫療資源短缺的問題日益嚴重。為了解決這一問題，政府不僅需要增加牙醫人力，還需要提升當地的醫療設備和設施，這也是為何24億元的預算包含了設備改善的費用。他強調，計畫的核心是服務偏鄉，提升偏鄉地區的醫療服務水平。

對於「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」內容，台基牙協會認為，許多國外學歷牙醫師在取得執照後選擇留在城市服務，偏鄉地區依然面臨醫療人力不足的困境。

對此，顏忠漢指出，本次計畫特別強調了服務地點的偏鄉屬性，確保所有參與計畫的牙醫生都將服務於偏鄉地區，真正實現計畫的初衷，確保24億元預算能夠發揮最大效益，並且所有參與者都能按照計畫要求，在偏鄉地區提供優質的牙醫服務。