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博愛座改優先席！邱泰源拋修法解方：相關條文脫鉤「單獨處理」

▲▼衛福部長邱泰源回應博愛座爭議，提出身權法修法方向。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長邱泰源回應博愛座爭議，提出身權法修法方向。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

近期因為是否禮讓博愛座引發多起衝突事件，博愛座存廢議題再度掀起討論。衛福部長邱泰源允諾啟動修法討論，「博愛座一定會保留，名稱可以再討論。」他今（21）日更進一步表示，上會期因為其他條文爭議讓修法未果，這次研擬「單獨處理」與博愛座相關法條，這樣速度快，也很快可以得到共識。

博愛座是源自於《身心障礙者權益保障法》既有規定，上個會期曾經討論修法，攸關博愛座適用對象的條文修正獲得朝野共識，但其他條文仍有爭議，五度審議未果，邱泰源當時擔任衛環委員會召委，也被視為在立法院的未竟之功。

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邱泰源今日出席國衛院與華碩集團簽署合作意向書，共同推動醫療資訊科技及生醫大數據研發與運用記者會，會後受訪被問及博愛座更名修法進度，邱泰源坦言《身權法》錯過了在上一屆修改的一個機會，正好也利用這樣多一點時間，讓各界思考更多「或許在這個時候，更是適合，我們就單獨來處理這一塊」。

邱泰源解釋，先前修法時各界有諸多意見，很多法條都需要修改，其中有不少比較爭議條文，需要行政部門、各黨團、還有民意大家共同覺得可以才能進行下去。現在讓與博愛座相關的法條「單獨處理」，速度比較快，而且應該會很快得到共識。

邱泰源強調，博愛座是社會溫暖、世代互相照顧的一個指標，會趕快來重新檢討；這次將讓博愛座改成優先席的觀念，最重要是，讓有需要的人，真的有位子坐，沒有需要的人就不會去用到。

之前是以立法委員角度推動法案，現在改以衛福部首長的身份處理，邱泰源認為，既然是從事公共事務，一切都以人民的權益至上，以國家的發展至上。

邱泰源說，在立法委員的時候，要特別注意弱勢團體的保護，可以用自己的想像去發揮；在負責行政部門的時候就會考慮到國家整體的一個發展。他認為，兩方本來就是一直要討論、協議，創造出一個三贏的情況，不管在委員、或者行政部門首長，都是一樣的。

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