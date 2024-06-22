快訊／美國阿肯色州槍擊釀3死10傷！　兇嫌闖超市開槍遭逮

▲1名持槍者在阿肯色州1家超市開槍。（圖／翻攝自X）



文／中央社

美國阿肯色州警方指出，1名持槍者在阿肯色州1家超市開槍，造成3人死亡及2名警察在內的10人受傷。

路透社報導，阿肯色州警察局長赫加爾（Mike Hagar）表示，這名凶嫌與警方駁火時也受傷。

這起槍擊事件發生在3200人居住的福代斯（Fordyce），這個城鎮位於小岩城（Little Rock）以南112公里處。

赫加爾說：「不幸地，我們可以證實11名無辜平民遭受槍擊，其中3人死亡。有2名警察與凶嫌駁火時受傷，這名凶嫌也遭擊中並已羈押。」

他說，受傷的2名警察和這名凶嫌預期能夠活下來。

阿肯色州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）在社群媒體X指出，她已知道這起槍擊事件。

她說：「我很感謝執法部門和急救人員為拯救生命所採取迅速且英勇的行動。我為受害者和所有受到這可怕事件影響的人祈禱。」