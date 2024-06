快訊／美國阿肯色州槍擊釀3死10傷！　兇嫌闖超市開槍遭逮

▲1名持槍者在阿肯色州1家超市開槍。(圖/翻攝自X)



文/中央社

美國阿肯色州警方指出,1名持槍者在阿肯色州1家超市開槍,造成3人死亡及2名警察在內的10人受傷。

路透社報導,阿肯色州警察局長赫加爾(Mike Hagar)表示,這名凶嫌與警方駁火時也受傷。

這起槍擊事件發生在3200人居住的福代斯(Fordyce),這個城鎮位於小岩城(Little Rock)以南112公里處。

赫加爾說:「不幸地,我們可以證實11名無辜平民遭受槍擊,其中3人死亡。有2名警察與凶嫌駁火時受傷,這名凶嫌也遭擊中並已羈押。」

他說,受傷的2名警察和這名凶嫌預期能夠活下來。

阿肯色州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)在社群媒體X指出,她已知道這起槍擊事件。

她說:「我很感謝執法部門和急救人員為拯救生命所採取迅速且英勇的行動。我為受害者和所有受到這可怕事件影響的人祈禱。」

At least three people were killed and 10 others wounded in a mass shooting outside a grocery store in Fordyce, Arkansas. The suspect was wounded by police and taken into custody. https://t.co/Imne2o344C pic.twitter.com/EDicbtEE2o