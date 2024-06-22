　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／美國阿肯色州槍擊釀3死10傷！　兇嫌闖超市開槍遭逮

▲▼1名持槍者在阿肯色州1家超市開槍。（圖／翻攝自X）

▲1名持槍者在阿肯色州1家超市開槍。（圖／翻攝自X）

文／中央社

美國阿肯色州警方指出，1名持槍者在阿肯色州1家超市開槍，造成3人死亡及2名警察在內的10人受傷。

路透社報導，阿肯色州警察局長赫加爾（Mike Hagar）表示，這名凶嫌與警方駁火時也受傷。

這起槍擊事件發生在3200人居住的福代斯（Fordyce），這個城鎮位於小岩城（Little Rock）以南112公里處。

赫加爾說：「不幸地，我們可以證實11名無辜平民遭受槍擊，其中3人死亡。有2名警察與凶嫌駁火時受傷，這名凶嫌也遭擊中並已羈押。」

他說，受傷的2名警察和這名凶嫌預期能夠活下來。

阿肯色州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）在社群媒體X指出，她已知道這起槍擊事件。

她說：「我很感謝執法部門和急救人員為拯救生命所採取迅速且英勇的行動。我為受害者和所有受到這可怕事件影響的人祈禱。」

ET快訊
傳陸女代駕「加錢解鎖隱藏服務」車上直接來　公司氣炸報警
社區廚餘桶「有人丟整包大便！」管委會受夠開嗆：調彩色畫面公告
5菜大雞腿便當「結帳價格」佛爆！鄉民一聽狂罵：怎麼可能
超胸「象迷正妹」8000人朝聖！　本尊IG回應了
快訊／美國阿肯色州槍擊3死10傷！　兇嫌闖超市開槍
高虹安「單手捧大碗芒果冰」遭疑盜圖　竹市府回應了
男老師追國中女！被告性騷開除　學生提國賠55萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國富豪「擲銀彈」表態！麥隆豪捐16億捧川普　拜登獲彭博6.4億

快訊／美國阿肯色州槍擊釀3死10傷！　兇嫌闖超市開槍遭逮

校園穿丁字褲「翹臀狂晃」影片曝！　色色宣傳片被罵爆

日本LV都是中國人！陸客赴日購物　海南免稅商品銷售暴跌

跟進澀谷　日本新宿歌舞伎町萬聖夜「街頭禁酒2天」

火辣女大生成「老人女王」　7翁貼心照料揮金爭寵只為一「犒賞」

防兒子偷上網「癱瘓2街區信號」　鄰居崩潰投訴！他恐吞超慘代價

埃及3500年古墓畫像撞臉「辛普森太太美枝」　網笑歪：神預言再+1

亞美尼亞宣布承認巴勒斯坦國　籲立即停火支持兩國方案

毒紅麴延燒！　日本小林製藥退出「2025世博」贊助及展覽

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

刺青把痣變愛犬「鼻子」　她感動：想牠就戳一戳

汽車撞分隔島 倒車突高速繞圈720度！撞翻4機車

國會改革覆議案失敗！62票反對、51票支持

陳芳語遭Keanna爆料與謝和弦「錄音室啪啪」：那時候我才17歲...

美國富豪「擲銀彈」表態！麥隆豪捐16億捧川普　拜登獲彭博6.4億

快訊／美國阿肯色州槍擊釀3死10傷！　兇嫌闖超市開槍遭逮

校園穿丁字褲「翹臀狂晃」影片曝！　色色宣傳片被罵爆

日本LV都是中國人！陸客赴日購物　海南免稅商品銷售暴跌

跟進澀谷　日本新宿歌舞伎町萬聖夜「街頭禁酒2天」

火辣女大生成「老人女王」　7翁貼心照料揮金爭寵只為一「犒賞」

防兒子偷上網「癱瘓2街區信號」　鄰居崩潰投訴！他恐吞超慘代價

埃及3500年古墓畫像撞臉「辛普森太太美枝」　網笑歪：神預言再+1

亞美尼亞宣布承認巴勒斯坦國　籲立即停火支持兩國方案

毒紅麴延燒！　日本小林製藥退出「2025世博」贊助及展覽

罵警「4字髒話」被當現行犯逮捕　衝動男獲判無罪

《柯南》最強劇場版、藤本樹神作台灣將上映　盤點暑假人氣動畫電影

58歲卜學亮身體出狀況！「再10年會壞掉」　禾浩辰一摸嚇到：很嚴重

00940生不逢時遇破發　強勢回升全村都要看配息

今天衝了！1地區鄉親免費玩水樂園　姓名有「水」門票下殺5折

5年漲破95%！　楠梓區登七都「漲最大」行政區

小孟老師／6月22日星座運勢　水瓶雙子工作愛情雙旺

同志通緝犯為殺人分屍奇案　醫師伴侶一句話破心防

美國富豪「擲銀彈」表態！麥隆豪捐16億捧川普　拜登獲彭博6.4億

文化王牌黃子豪球速一年增5公里　選秀有望衝擊前兩輪

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

國際熱門新聞

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

陸客赴日購物　海南免稅銷售暴跌

未婚夫突改用餐具吃飯　她第6感準爆：出軌了

男被朋友騙到醫院　醒來發現「變性成女生」

日本新宿歌舞伎町萬聖夜街頭將禁酒

校園穿丁字褲翹臀狂晃　色色宣傳片被罵爆

火辣女大生成「老人女王」　7翁揮金爭寵只為一犒賞

烤魷魚射出火箭術　女童全身燃燒

即／美阿肯色州槍擊釀3死　兇嫌遭逮

北韓3男3女高中生租澡堂開「雜交性愛趴」！

閱雕無數！21歲女優揭「男人完美尺寸」

9歲「重機神童」首參加國際賽！過彎摔車慘死

埃及3500年古墓畫像　撞臉「辛普森太太」

冷氣這樣吹最省電！實測：比調低溫度更涼

更多熱門

相關新聞

校園穿丁字褲翹臀狂晃　色色宣傳片被罵爆

校園穿丁字褲翹臀狂晃　色色宣傳片被罵爆

美國紐澤西州一場售票籃球賽為了宣傳，借了一所高中的體育館，找來一群豐臀辣妹穿著丁字褲甩臀跳熱舞，影片也在網路上爆紅，但也引發該所高中家長抗議，痛批在學校拍充滿性暗示的影片太令人作嘔，最終籃球賽只好因此取消。

反制美對台軍售　大陸制裁洛克希德馬丁3實體和3高管

反制美對台軍售　大陸制裁洛克希德馬丁3實體和3高管

女主人熱情親親　貓主子厭惡表情爆紅

女主人熱情親親　貓主子厭惡表情爆紅

美批准116億對台軍售　大陸國防部：將全面加強練兵備戰

美批准116億對台軍售　大陸國防部：將全面加強練兵備戰

核戰風險飆升　哈佛教授：美中俄勿依賴1政策

核戰風險飆升　哈佛教授：美中俄勿依賴1政策

關鍵字：

美國阿肯色州槍擊北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

日本來台交流「馬來貘Hideo」死亡

西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

辣妹喝調酒遭二度性侵　陰道深處驗出DNA

台積電今庫藏股均價未創高　有人賭錯邊違約交割2892萬

DJ女神中毒送醫！全身麻痺手抖影片曝光

夏至炎熱致命　宜蘭老婦人菜園疑中暑倒地

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

日本馬來貘「運輸抵台無生命跡象」

新自強號撞落石出軌　乘客曝撞擊現場

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性

陸國二生亂砸車！女駕駛報案隔天車被燒了

超兇「兄弟象迷正妹」6000人朝聖　IG找到了

群創傳出售廠房給美光　公司回應了

他拍飛機餐遭空姐禁止　投訴被針對

更多

最夯影音

更多

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面